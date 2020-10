Christofer abandona humillado el plató de 'Sábado deluxe' por los resultados del polígrafo de Fani y Rubén

El 'Sábado deluxe' del 11 de octubre tuvo un programa cargado de emociones, pues Christofer Guzmán y Fani Carbajo decidieron someterse al polígrafo más famoso de Telecinco. La pareja lleva siendo conocida desde que participaron en la primera edición de 'La isla de las tentaciones' donde su historia se hizo muy famosa, y el sufrimiento de Guzmán al ver a su pareja poniéndole los cuernos con Rubén Sánchez, uno de los tentadores, llegó a ser viral en las redes. Después del tremendo batacazo que se llevó Christopher durante su experiencia en la República Dominicana, finalmente acabó perdonando a Carbajo y ambos comenzaron su andadura en los diferentes realities que les ha ido proponiendo la cadena, como 'Supervivientes 2020' y 'La casa fuerte'.

Christofer Guzmán en el plató de 'Sábado deluxe'

Sin embargo, el último trabajo que han compartido ha devuelto a Guzmán a su pesadilla en 'La isla de las tentaciones', pues tomaron la decisión de participar en el Polideluxe del sábado 11 de octubre, donde no solo tuvieron que contestar a preguntas realmente íntimas sino que además Christofer tuvo que hacer frente una vez más a rememorar lo que ocurrió entre Carbajo y Sánchez en el reality de fidelidad. Desde el primer momento, Christofer se quedó en una sala contigua viendo el encuentro entre Fani y Rubén a través de una pantalla, ya que el joven madrileño no quería participar en "ese circo" pues solo había ido para "responder unas preguntas".

Un montón de mentiras detectadas

A lo largo del programa, el polígrafo detectó varias mentiras por parte del trío amoroso que pusieron la relación de Carbajo y Gúzman en una cuerda floja una vez más. Cochita aseguraba que Christofer había sido también infiel a Fani con una compañera de trabajo. No obstante, la máquina reafirmó lo que muchos espectadores han pensado desde 'La isla de las tentaciones', que a la exsuperviviente le sigue atrayendo Rubén y que además piensa en él mientras tiene relaciones sexuales con su pareja. Por si fuera poco, salió a la luz que durante su experiencia en la isla intentó masturbarle varias veces sin éxito. Eso sí, a favor de Carbajo, se confirmó que se siente realmente arrepentida por haber sido infiel a Guzmán.

El ambiente se enrareció a medida que se iba reviviendo más lo sucedido en la isla, sobre todo cuando varios comentaristas como Kiko Matamoros o Miguel Frigenti iban recalcando durante la noche la química que había entre el extentador y Carbajo. Por si fuera poco, al volver de publicidad, la presentadora del 'Sábado deluxe', María Patiño, explicó que Fani no solo no había ido a ver a su pareja, que estaba destrozado, sino que se quedó coqueteando con Rubén. Para más inri revelaron un vídeo que se grabó durante la pausa y se oye a los examantes hablando sobre que tendrían que volver a 'La isla de las tentaciones' a terminar lo que dejaron a medias. Carbajo lo desmintió rápidamente y aseguró que se trataba de una broma con Jimmy Giménez-Arnau.

Christofer se marcha del 'Sábado deluxe' entre lágrimas

Tras estas duras imágenes, el exparticipante de 'La casa fuerte' tuvo que aguantar más preguntas incomodas, como "cuál de los dos está mejor dotado". Aunque Carbajo dijo que se trataba de su pareja, Cochita lo desmintió y todo el público rompió a reír y a aplaudir. María Patiño le pidió al Guzmán que mostrara su dedo pulgar, algo a lo que se negó "por no entrar en el circo". Sin embargo la gota que colmó el vaso fue cuando en la entrevista y después de que Rubén confesara que masturbó a Fani, se escuchó en plató la canción de "El Venao" y esto ya ha sido demasiado para Christofer que se ha levantado quitándose el micrófono: "Esto no, esto no... Se me está humillando como nunca en la vida", ha dicho con la voz entrecortada y a punto de llorar. Aunque Carbajo y Patiño intentaron persuadirle para que no se fuera, finalmente el madrileño abandonó el plató de Mediaset completamente destrozado.