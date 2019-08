Los fans de 'The OA' planean un apagón masivo a Netflix tras la cancelación de la serie

El verano ha sido una época muy agitada para Netflix, ya que ha cancelado series muy queridas por su público de un modo muy repentino: 'Designated Survivor', 'Tuca y Bertie' y 'The OA'. La ficción protagonizada por Brit Marling ha sido la pérdida más dolorosa para los suscriptores de la plataforma, ya que fue cancelada tras dos temporadas emitidas, aunque los creadores querían desarrollar las tramas en al menos tres temporadas más y la serie ha concluido con un final completamente abierto.

Brit Marling en 'The OA'

Los fans de 'The OA' han iniciado una campaña en Twitter contra la plataforma, demandando el comportamiento de Netflix y su recién adquirida costumbre de cancelar a diestro y siniestro: "Cancelación masiva a Netflix el 10 de septiembre. No pueden seguir cancelando las series que amamos y esperar que sigamos suscritos. ¡Acabemos con el ciclo abusivo en el que nos tiene Netflix!" es el lema de la protesta, bajo los hashtags #SaveTheOA y #CancelNetflix.

Aunque el movimiento ha sido iniciado por los fans de 'The OA', este llamamiento no es solo una protesta por el final de la ficción, sino que también invitan a los usuarios de la plataforma a unirse a la cancelación de Netflix en septiembre por otras series como 'Sense8', 'Santa Clarita Diet', 'Jessica Jones', 'Luke Cage', 'Haters Back Off', 'Día a día', 'Marco Polo', 'Gypsy', 'Daredevil', 'The Get Down' o 'Unbreakable Kimmy Schmidt'.

La cancelación de 'The OA', ¿una trama más?

El fin repentino de 'The OA' fue muy decepcionante para muchos usuarios de Netflix, pero lo cierto es que hay fans de la serie que aún tienen esperanza en que la ficción continúe, y es que un fan ha publicado en Reddit razones por las que la cancelación de 'The OA' podría formar parte de una estrategia metanarrativa para continuar con una futura temporada. El motivo es que la serie finalizó con un giro radical, en el que Prairie (Brit Marling) viaja a una nueva dimensión donde ella es la protagonista de una serie llamada 'The OA', es decir, interpretándose a sí misma. Este desenlace daría pie a esta "supuesta" cancelación por parte de Netflix, que sería una pieza más dentro de la serie, según el usuario de Reddit.