Fernando Tejero desveló en 'Lo de Évole' una importante oferta de Telecinco: "El Luisma de 'Aída' era para mí"

Por Adrián López Carcelén | |

Fernando Tejero lleva toda una vida dedicada a la interpretación. Sin embargo, la fama le llegó en 2003 con el personaje de Emilio en 'Aquí no hay quien viva' y el Goya en 2004 por su personaje en 'Días de fútbol'. El actor acompañó a Jordi Évole en un nuevo episodio de 'Lo de Évole' grabado en casa de Carmen, una vecina de Madrid que abrió las puertas de su hogar al equipo del programa.

Fernando Tejero habló sobre su abrupta llegada al estrellato y las consecuencias que tuvo en su vida: "No podía ni salir a la calle. Fue un bofetón. Me gusta la fama y no". En medio de esa vorágine, las ofertas comenzaron a llegar. Desde grabar un disco y presentar programas de televisión hasta convertirse en uno de los protagonistas de otra de las series más exitosas de Telecinco.

Fernando Tejero fue Emilio en 'Aquí no hay quien viva'

"A mí Telecinco me ofreció un cheque en blanco para irme de Antena 3 a Telecinco. El personaje de 'Aída' de Paco León era para mi. El Luisma era para mi", confesó el actor. El actor rechazó la propuesta y continuó con su papel de Emilio en 'Aquí no hay quién viva' hasta el final de la serie en 2006: "Yo no quise hacerlo porque digo: 'No me voy a enemistar, que acabo de empezar, con una cadena ya'. Y yo soy generoso con la gente que me da una oportunidad, y dejarles ahí tirados...".

Su salida del armario y la mala experiencia en 'MasterChef Celebrity'

Fernando Tejero participó en la primera edición de 'MasterChef Celebrity'

Fernando Tejero reflexionó sobre su homosexualidad y desveló que le ofrecieron hasta 150.000 euros por contarla en televisión: "". Una de las ofertas le llegó desde uno de los programas de Antena 3: "Yo me acuerdo que me llama uno de los colaboradores del programa ' ¿Dónde estás corazón? '.".

Respecto a 'MasterChef Celebrity', el actor confesó que fue una mala experiencia: "Culpa mía porque lo primero que se me pasa por la cabeza es: 'No quiero ir'". Fernando Tejero confesó que finalmente aceptó participar en el concurso de cocina por la insistencia de Loles León, Cayetana Guillén Cuervo y la propia productora. Sin embargo, y a pesar de haber llegado a la final, el actor tiene claro que no volvería a aceptar: "No tengo un buen recuerdo".