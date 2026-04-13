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REVELACIÓN INÉDITA

Fernando Tejero desveló en 'Lo de Évole' una importante oferta de Telecinco: "El Luisma de 'Aída' era para mí"

El actor visitó el programa de Jordi Évole en la entrega del domingo 12 de abril.

Fernando Tejero desveló en 'Lo de Évole' una importante oferta de Telecinco: "El Luisma de 'Aída' era para mí"
©Atresmedia
Por Adrián López CarcelénPublicado: Lunes 13 Abril 2026 11:09 (hace 12 horas) | Última actualización: Lunes 13 Abril 2026 11:24 (hace 12 horas)

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Lo de Évole

Lo de Évole

Lo de Évole

2020 - Act

España

Documental

7,6

Popularidad: #82 de 2.176

  • 2

  • 3

'Aquí no hay quien viva', en imágenes 48 fotos

Eduardo Gómez y Nicolás Dueñas en 'Aquí no hay quien viva' Nicolás Dueñas, Daniel Guzmán y María Adánez en 'Aquí no hay quien viva' Roberto San Martín y Nicolás Dueñas discuten en 'Aquí no hay quien viva' Fernando Tejero y Nicolás Dueñas en una junta de vecinos en 'Aquí no hay quien viva' Los vecinos se reúnen en una junta en la temporada 5 de 'Aquí no hay quien viva' Nicolás Dueñas como Rafael Álvarez en 'Aquí no hay quien viva' María Adánez, Diego Martín y Nicolás Dueñas en 'Aquí no hay quien viva' Nicolás Dueñas y Beatriz Carvajal en 'Aquí no hay quien viva' Las vecinas de 'Aquí no hay quien viva' sorprendidas con el ascensor Assumpta Serna, José Luís Gil e Isabel Ordaz en 'Aquí no hay quien viva' Assumpta Serna, la inolvidable "Pantumaca" de 'Aquí no hay quien viva" Assumpta Serna y José Luís Gil en 'Aquí no hay quien viva' Diego Martín en 'Aquí no hay quien viva' Diego Martín y María Adánez en 'Aquí no hay quien viva' Joseba Apaolaza y Elisa Drabban, padre e hija en 'Aquí no hay quien viva" Elisa Drabben junto a Joseba Apaolaza, su padre en 'Aquí no hay quien viva' Sofía Nieto en 'Aquí no hay quien viva' Malena Alterio y Laura Pamplona, juntas en 'Aquí no hay quien viva' Luis Merlo sentado en la escalera de 'Aquí no hay quien viva' Luis Merlo, intérprete de Mauri en 'Aquí no hay quien viva'

Fernando Tejero lleva toda una vida dedicada a la interpretación. Sin embargo, la fama le llegó en 2003 con el personaje de Emilio en 'Aquí no hay quien viva' y el Goya en 2004 por su personaje en 'Días de fútbol'. El actor acompañó a Jordi Évole en un nuevo episodio de 'Lo de Évole' grabado en casa de Carmen, una vecina de Madrid que abrió las puertas de su hogar al equipo del programa.

Fernando Tejero habló sobre su abrupta llegada al estrellato y las consecuencias que tuvo en su vida: "No podía ni salir a la calle. Fue un bofetón. Me gusta la fama y no". En medio de esa vorágine, las ofertas comenzaron a llegar. Desde grabar un disco y presentar programas de televisión hasta convertirse en uno de los protagonistas de otra de las series más exitosas de Telecinco.

Fernando Tejero fue Emilio en &#39;Aquí no hay quien viva&#39;
Fernando Tejero fue Emilio en 'Aquí no hay quien viva'
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"A mí Telecinco me ofreció un cheque en blanco para irme de Antena 3 a Telecinco. El personaje de 'Aída' de Paco León era para mi. El Luisma era para mi", confesó el actor. El actor rechazó la propuesta y continuó con su papel de Emilio en 'Aquí no hay quién viva' hasta el final de la serie en 2006: "Yo no quise hacerlo porque digo: 'No me voy a enemistar, que acabo de empezar, con una cadena ya'. Y yo soy generoso con la gente que me da una oportunidad, y dejarles ahí tirados...".

Su salida del armario y la mala experiencia en 'MasterChef Celebrity'

Fernando Tejero reflexionó sobre su homosexualidad y desveló que le ofrecieron hasta 150.000 euros por contarla en televisión: "A mí me ofrecieron en su día mucha pasta por salir del armario públicamente. Y no acepté nunca". Una de las ofertas le llegó desde uno de los programas de Antena 3: "Yo me acuerdo que me llama uno de los colaboradores del programa '¿Dónde estás corazón?'. Y en ese momento dije: 'Que salga Jaime Cantizano'. Yo no quería hacer negocio con eso".

Fernando Tejero participó en la primera edición de &#39;MasterChef Celebrity&#39;
Fernando Tejero participó en la primera edición de 'MasterChef Celebrity'

Respecto a 'MasterChef Celebrity', el actor confesó que fue una mala experiencia: "Culpa mía porque lo primero que se me pasa por la cabeza es: 'No quiero ir'". Fernando Tejero confesó que finalmente aceptó participar en el concurso de cocina por la insistencia de Loles León, Cayetana Guillén Cuervo y la propia productora. Sin embargo, y a pesar de haber llegado a la final, el actor tiene claro que no volvería a aceptar: "No tengo un buen recuerdo".

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