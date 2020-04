Ferreras caza a Rajoy saltándose el confinamiento para correr: "No tiene que preparar los JJOO de Tokio"

Desde que se decretase el estado de alarma, no son pocos los españoles que han intentando saltarse el confinamiento. Algunos pretenden viajar hasta sus segundas residencias, otros organizan fiestas en plena calle o recrean una procesión de Semana Santa, entre otras artimañas. En esta ocasión, quien se ha saltado el aislamiento para salir a correr no es La Pelopony sino el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Ferreras mostrando las imágenes de Rajoy en 'Al rojo vivo'

Antonio García Ferreras ha sido el encargado de dar la noticia a través de 'Al rojo vivo' en laSexta. "Sale de casa para hacer deporte y hay vecinos enfadados", ha asegurado. La imágenes muestran al político en los alrededores de su domicilio en Madrid, saltándose las medidas de aislamiento obligatorio para practicar deporte durante la pandemia del coronavirus.

Pero no se trata de una pillada ocasional. Según el vídeo mostrado por el programa, es "algo habitual". "Hoy ha salido. El domingo también", ha explicado Ferreras. En dichas imágenes, se puede ver al exdirigente del Partido Popular con un look deportivo, un pantalón negro de chándal y un chubasquero, mientras corre por la calle.

¿Posible multa a Rajoy?

Desde el programa, aseguran que han intentado contactar con el entorno de Mariano Rajoy para conocer la explicación de lo ocurrido, pero "no hay respuestas". "Ni aislado ni colectivo. No tiene que preparar los Juegos Olímpicos de Tokio", ha dicho Ferreras. "Me cuesta entenderlo, ¿no iría a comprar pan?", ha añadido en tono irónico, aunque ha recordado que nos llevaba ninguna bolsa. "Esto es multa. Si no lo puede hacer nadie, los expresidentes tampoco", ha afirmado el presentador. Las multas establecidas para este tipo de sanciones oscilan entre los 100 y los 600 euros, ¿multarán al expresidente?