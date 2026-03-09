Los influencers defienden su presencia en eventos de cine: "Somos un medio de nuestra generación"

Por Redacción |

Yolanda Ramos abrió un debate que ha colocado a los protagonistas del cine español cara a cara con los influencers. Tal y como la actriz comentó a raíz de su ausencia en los Goya, ella no ha sido invitada a una gala de los premios más importantes del cine patrio a excepción del año de su nominación y el siguiente.

Esto ha ocasionado que muchos compañeros de este gremio y otros relacionados le hayan tendido la mano, especialmente durante el Festival de Málaga, que se celebró tan solo una semana después de los Goya. Andrea Duro fue una de las que afirmó con contundencia que la presencia de los creadores de contenido en estas alfombras rojas les ha afectado.

Andrea Duro en una escena de 'La Favorita 1922'

"Los actores deberían estar más presentes en la gala de los Goya (...) Entiendo la cobertura, pero creo que hay actores muy famosos en este país, como Yolanda (Ramos), con muchos seguidores que pueden darle cobertura a la gala", explicaba la actriz a los micrófonos de Europa Press. "Tengo amigas que son influencers y que se dedican a esto y yo feliz de verlas y de que puedan estar, pero claro, al final te sabe mal por los compañeros que se dedican a esto y que tendrían que tener su hueco".

Más quejas y una aclaración

Miguel Ángel Muñoz junto a Norma Ruiz en una escena de 'Los futbolísimos 2'

Isabel Coixet han sido otras de las que han hablado acerca de esta polémica. La directora se ha mostrado muy tajante en sus redes sociales, donde ha indicado que "la presencia de las y los influencers en festivales de cine, teatro, danza o arte". Además, ha culminado con un "".

Otra de las que ha hablado sobre este tema durante el festival malagueño ha sido Norma Ruiz, que ha trabajado en cuatro películas en 2025: "Lo que tienen que primar son los actores y las actrices porque, con todos mis respetos a todo el mundo, no voy a un Balón de Oro y doy un Balón de Oro a nadie (...) La Academia o quien se encargue de invitar a la gente debe primar a los actores", comentaba a los medios allí presentes.

En medio de toda esta polémica, Fiorella Faltoyano ha empleado sus redes sociales para arrojar algo de luz. "Las invitaciones para la gala de los Goya se hacen por riguroso sorteo, muchos académicos quedan fuera. Y al ser también un programa de RTVE, los responsables de la retransmisión tienen un cupo, voz y voto... En cuarenta años, yo he ido 4 veces", explicaba. De este modo, aclaraba que la Academia de Cine elige por sorteo quién va, por lo que la presencia de los influencers está sujeta a los patrocinadores de la gala.

Lola Lolita participó en 'El desafío'

El contraargumento de las influencers

Al igual que en la alfombra roja de los Premios Goya, al Festival de Málaga acudieron varios creadores de contenido que dieron su opinión sobre el acalorado debate. "La gente tiene que sacar inquina de algo y la presencia en todos estos eventos tan importantes de gente que tiene mucha exposición simplemente me parece algo esencial", comentaba Lola Lolita a los medios allí presentes. "A nivel cine yo obviamente no pinto nada, pero creo que (sí) a nivel exposición de redes y (...) seguiré aportando mi granito de arena sobre todo al cine español (...) Somos como un medio, pero de nuestra generación".

Sin embargo, la declaración más controvertida propagada por redes sociales la dio la creadora de contenido Ona Gonfaus a 101tv, pues en el momento en el que le piden que recomiende una película, se queda en blanco: "No sé ahora... ¿Una peli de qué rollo?". La reportera le pide una película española con motivo del Festival de Cine Málaga, a lo que ella responde que "la nueva de 'Ocho apellidos'". 'Ocho apellidos marroquís' se estrenó el pasado 1 de diciembre de 2023, es decir, hace más de dos años.