FormulaTV cumple 20 años de historia y lo celebramos con la llegada de nuestros Premios

Y así, casi sin darnos cuenta... ¡cumplimos 20 años! Parece que fue ayer cuando FormulaTV empezó a dar sus primeros pasos, pero el tiempo vuela y hoy celebramos nuestra vigésima temporada a vuestro lado. ¿Cuántos programas o series pueden decir eso? Aunque, ya nada es igual en la pequeña pantalla. Ni Chandler, Mónica o Joey se sientan en su icónico sofá del Central Perk ni los Alcántara se reúnen cada semana para comerse una paella en San Genaro. De hecho, ni siquiera necesitamos un televisor para ver la tele. Todos cambiamos, evolucionamos y nos hacemos mayores, pero nuestra vocación e ilusión continúa intacta.

FormulaTV celebra su 20º aniversario

El, el primer portal del grupo Noxvo ( eCartelera Los Replicantes ...), que se convirtió en. Ese punto de encuentro para los amantes de lo catódico donde nos reunimos a tomar un café o una caña mientras disfrutamos de nuestra pasión en común. Y lo decimos con orgullo porque tenemos, con casi medio millón de usuarios registrados que han publicado más de 11 millones de comentarios.

Una relación que se traslada a las redes sociales donde somos el digital especializado con mayor engagement: Facebook (430k), X (331k), Instagram (45k), TikTok (28k) y YouTube (248k), plataforma en la que acumulamos 174,3 millones visualizaciones y logramos entrar en tendencias con múltiples vídeos. Además, estamos presentes en Twitch, Linkedin, Telegram o WhatsApp. Incluso puedes preguntar "Alexa, ¿qué serie me recomiendas?" a los dispositivos inteligentes Echo de Amazon porque está disponible la skill de FormulaTV.

La producción propia se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la web, que nos diferencia de otros medios. Más allá de nuestra implicación con la información escrita, hemos apostado por entrevistas cuidadas y en profundidad que realizamos en el plató con el que contamos en las instalaciones de Noxvo. Sin faltar a los habituales junkets, ruedas de prensa o photocalls, hemos producido secciones en vídeo como 'Sí, MasterChef', 'Shan-té', 'Fórmula OT', los análisis de los realities de Telecinco o las coberturas en directo, que se han consolidado con una excelente acogida. Incluso nos hemos lanzado a producir documentales como 'La última noche de Canal 9', 'Cómicas', '¿Ha caducado 'Friends'?' o nuestra serie 'Orgullo de ficción', con la que cada año apoyamos y reivindicamos al colectivo LGBTIQ+.

Celebrando nuestra historia

Y como 20 años no se cumplen todos los días, tenemos claro es que queremos celebrar estas dos décadas a vuestro lado de un modo especial. No va a ser el día del aniversario, va a ser el año del 20º aniversario de FormulaTV porque la celebración se va a extender a los próximos meses. Ya trabajamos en preparar los Premios FormulaTV que galardonarán a los programas, series y profesionales más destacados de estos 20 años. Y se vienen más cositas... Pero no pretenderéis que lo contemos todo ahora. Hoy solo podemos deciros (otra vez) que este portal no existiría sin vosotros, vosotras y vosotres, que compartís vuestro amor por la televisión a nuestro lado. ¡Gracias por acompañarnos durante dos décadas!

