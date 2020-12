Fox estrena 'The Masked Dancer', el spin-off de 'The Masked Singer' que se prepara para arrasar en EEUU

Varias semanas después de que Fox anunciara su decisión de desarrollar 'The Masked Dancer', spin-off de su exitoso formato 'The Masked Singer', la cadena estadounidense por fin estrena su nuevo concurso en la noche del domingo 27 de diciembre, tal y como anunció unos días atrás. Con el éxito del programa predecesor como reclamo, este nuevo programa contará con una nueva tanda de famosos ocultos bajo distintas máscaras, a la espera de ser descubiertos.

El presentador de 'The Masked Dancer', Craig Robinson, junto a uno de los concursantes

Sin embargo, en esta ocasión, los participantes no se subirán al escenario para demostrar su talento vocal, sino que demostrarán sus dotes de baile, con las que tratarán de despistar tanto a los jueces como a la audiencia, con el humorista y actor Craig Robinson como presentador. Además, como viene siendo habitual, uno de los concursantes queda desenmascarado al concluir la edición, hasta que finalmente se da a conocer el ganador. A pesar de la similitud en estos aspectos con su predecesor, este nuevo formato cuenta con algunos cambios, que desveló el productor ejecutivo Craig Plestis durante la gira de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión.

"Hemos añadido una pista especial por primera vez. Se llama 'Word Up', donde puedes escuchar las voces reales", adelantó Plestis, quien destacó que "nunca antes habíamos escuchados sus voces bajo la máscara" en 'The Masked Singer'. "Esa es una gran pista sobre 'The Masked Dancer', en cuanto a la identidad de algunas personas, y los jueces se dieron cuenta de ello", añadió el productor, quien aseguró que el programa cuenta con "nombres conocidos". "Buscamos celebridades que simplemente se comprometan a colocarse la máscara y divertirse y creo que lo hemos logrado", confesó Plestis, tras lo cual no descartó la posibilidad de que algún exconcursante de 'The Masked Singer' pudiera participar. "No hay reglas establecidas. Cualquier cosa puede suceder en el universo 'Masked', así que estad preparados para eso", reconoció el productor.

Nuevos jueces y nuevas formas de dar pistas

Junto a Craig Robinson como presentador, el formato contará una vez más con cuatro jueces, de los cuales solo Ken Jeong repite con respecto a 'The Masked Singer'. Con él, tratarán de adivinar las identidades de los concursantes la cantante y coreógrafa Paula Abdul; la intérprete Ashley Tisdale, conocida por su papel como Sharpay en la trilogía de "High School Musical"; y el actor Brian Austin Green, famoso por interpretar a David Silver en la serie 'Beverly Hills, 90210'. "Las pistas vienen de todas partes, dentro del vestuario, incluso en el escenario y la coreografía", aclaró Abdul, apuntando así a que las pistas sobre la identidad de los concursantes no procederán solo de los vídeos recopilatorios habituales. La trayectoria de Abdul, además, le ayudó a descubrir "de inmediato" qué concursantes cuentan con entrenamiento en el mundo del baile, "porque están dando pasos técnicos que solo alguien capacitado sabría hacer".