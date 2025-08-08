Francesc Orella: "Que 'Merlí' saliera muy bien no prueba que un bajo presupuesto garantice una serie exitosa"

Por Sergio Navarro |

El boom de ' Merlí ' traspasó fronteras. Nadie se podría imaginar que esta serie se convertiría en lo que acabó siendo, pero es que tenía todos los ingredientes para triunfar y ahora es momento de hacer balance. Francesc Orella era el protagonista que daba nombre a la serie, un profesor de Filosofíamás allá que las cuatro paredes del aula. Como él mismo dice, Merlí era poliédrico, anticonvencional, provocador, sarcástico, rebelde, seductor, un Peter Pan, mentiroso y manipulador, "pero siempre con la intención de educar y no de putear a nadie".

Ahora que ha pasado un tiempo para hacer balance, ¿qué viste en Merlí para querer formar parte?

Cuando me llegó Merlí y leí los guiones de los dos primeros episodios me di cuenta ya de que tenía un material muy bueno, que era una historia muy original, que tocaba muchas teclas y que podía ser muy bonito si lo hacíamos bien. Era un personaje muy poliédrico, muy variado, anticonvencional, provocador, sarcástico, rebelde, seductor, un Peter Pan... Era un mentiroso y un manipulador, pero siempre con la intención de educar y no de putear a nadie. Tenía muchos ingredientes que lo hacían interesante de interpretar.

Independientemente del personaje, la propuesta de una serie sobre la enseñanza de la filosofía como herramienta de hacer tensar y despertar el espíritu crítico en los jóvenes me parecía muy interesante. Además del punto pedagógico tenía humor, planteaba situaciones y temas conflictivos, y era una carambola de temas muy acertada y podía ser una serie muy nueva y motivadora. Pero la sensación cuando uno lo lee es una cosa y luego el resultado puede ser otro.

A eso vamos. ¿Llegaste a imaginar el fenómeno en el que se llegó a convertir?

Ni yo ni nadie. Sabíamos que estábamos ante un material muy bueno y distinto que podía tener su éxito, pero nunca pensamos que cruzara el charco, ni la difusión que tendría y cómo llegó a los corazones de muchos espectadores. Jóvenes y adultos, eh. La dimensión que cogió 'Merlí' con las plataformas, la difusión se multiplica. Pero en el caso de esta serie que era una de la televisión autonómica catalana pues no pensábamos para nada que la cosa pudiera llegar tan lejos.

Francesc Orella, como Merlí en la serie a la que da nombre el personaje

Y que demuestra que no hace falta un gran presupuesto para que una serie arrase.

Bueno, esta es otra cuestión. Depende. Un producto puede arrasar si está bien hecho. Si la base es buena, hay un buen guion, un buen equipo artístico y técnico, las cosas pueden salir bien y no es necesario un presupuesto demasiado alto. Es verdad que trabajamos a un ritmo bastante intenso; 'Merlí' se hizo en tres meses, 13 capítulos de una hora. Sí que hubo un plan de rodaje muy apretado que es lo que suele pasar cuando un presupuesto no es amplio.

En este caso, con un presupuesto ajustado se consiguió mucho, pero no debería de ser esa la norma, porque si no los productores se aprovechan de eso: "¿Ves cómo con poco dinero las cosas se pueden hacer bien? Pues hala, vamos a apretar el presupuesto". Pues no, que encima es algo que ocurre mucho en este país. Los productores se aprovechan de que está comprobado de que se puede hacer algo bien en menos semanas, pero luego se hace como el culo. Que no, que no, que no. Las cosas necesitan su presupuesto y su tiempo. Tiempo es dinero y en este negocio más. Que 'Merlí' saliera muy bien no demuestra nada, fue una carambola de aciertos y se hizo trabajando a lo bestia con una actitud muy positiva.

¿En qué se diferenciaba 'Merlí' de otras series de adolescentes? Esta no iba solo dirigida a ellos sino a todo tipo de público.

En principio parecía que era una serie solo para jóvenes, porque los personajes jóvenes junto al profesor son los centrales. La serie va de enseñanza, de cuestionar los métodos, es pedagógica donde se hablan temas que los jóvenes no verbalizan, y que la serie ayudó a que eso ocurriera, a que verbalizaran temas delicados con su familia. A priori podía parecer solo para ese público, pero no, está claro que la serie planteaba relaciones padres e hijos, maestros y alumnos, planteaba revolución en el sistema educativo aunque Merlí fuera muy radical y extremo. Eso ayudó a que se replantearan métodos educativos y a que hubiera debate entre profesores. En concreto, se han replanteado cosas sobre la asignatura de Filosofía, que es una materia denostada por el sistema educativo español y otros sitios, como que es incómoda y se quiere apartar porque lo que la filosofía hace es hacer pensar a la gente, a los chavales, a los estudiantes, y tener espíritu crítico, y hacerse cuestiones y dudar de todo antes de comprar rápidamente lo que te venden.

Esto, en la sociedad que vivimos y que ha fomentado el capitalismo, es tener a los estudiantes sin que se hagan muchas preguntas. Que compren, que compren rápido, que consuman rápido y donde interesa al poder. La filosofía siempre ha sido una asignatura incómoda pero es básica para desarrollar este espíritu crítico. Y la serie ha ayudado mucho a recuperar el interés por la filosofía y, de hecho, en Cataluña, cuando se emitió la serie, tras la primera temporada hubo un aumento muy significativo de la matriculación en Filosofía. Eso es otro éxito de la serie, porque han sido varios los éxitos, también a nivel terapéutico con temas entre padres e hijos.

Esto es muy interesante. ¿Me puedes contar algún ejemplo?

Hombre, hay varios. Lo que comentaba de que la serie ha sido terapéutica es porque los jóvenes han empezado a hablar de temas delicados como la homosexualidad, el bullying, las cuestiones de género, el suicidio..., que tenían ahí dentro y no verbalizaban. Muchas veces los adolescentes callan por pudor, porque les da miedo hablar de esto en la familia. De pronto, muchos empezaron a hablar de cosas que nunca habían hablado. El ejemplo que siempre pongo es que me vino un padre, un hombre de mi edad, con los ojos lloroso y me dijo: "Mi hijo tenía una depresión del carajo y la serie lo levantó". Se me abrazó llorando y dándome las gracias. Era un momento muy emotivo que a mí me dejó flipado de hasta dónde había llegado la serie y cómo había llegado a los corazones de tanta gente.

Cosas como estas hacen que se vea más valorado tu trabajo, que además de entretener también estás ayudando.

Exactamente. Éramos conscientes de eso. Es una serie de ficción pero los temas que salían y los filósofos de los que se hablaba, porque cada capítulo estaba dedicado a un pensador, se aplicaba a conflictos y temas muy actuales, algunos genéricos y otros específicos de los jóvenes. Era esto el trabajo bonito que Héctor Lozano, que fue el alma máter de eso, quería mostrar.

Merlí, lanzado al aire por todos los alumnos de 'Merlí'

¿Qué te aportó a ti trabajar con tanto talento joven? Al final 'Merlí' ha servido de cantera.

Compartir secuencias con jóvenes fue una experiencia cojonuda porque la gente joven te da muchas lecciones. Yo aprendí mucho de ellos porque su espontaneidad, su intuición y su manera de funcionar orgánicamente, para un actor mayor, también es súper interesante poder lidiar con esto. Además, no era uno solo, sino unos cuantos y con mucho talento. A algunos les ha ido mejor, a otros no tanto, pero ya se sabe cómo es esta profesión, pero lo que está claro es que todos los chavales estaban maravillosos y sensacionales.

Me hubiese gustado continuar con otra temporada o el spin off, pero ese final estaba previsto desde el principio de 'Merlí'

El personaje tuvo el final que tuvo y luego llegó un spin off de Pol Rubio. ¿Tuvo Merlí el final que debía tener o te hubiese gustado tener la oportunidad de seguir en 'Merlí: Sapere Aude' más allá del aquel cameo?

El personaje me encantaba y me lo pasaba muy bien, sí que me hubiese gustado continuar con otra temporada o el spin off, pero ese final del que tampoco quiero hablar estaba previsto desde el principio: 'Merlí' solo tenía que durar tres temporadas. También, por una cuestión de las edades de los chicos. El grupo de alumnos protagonistas era importante, y si hubiera habido una cuarta tendíamos que habernos metido en las carreras de cada uno o bien que Merlí continuara con nuevos jóvenes. Pero no, se consideró que tres temporadas era la duración ideal para contar lo que querían contar.

¿Viste 'Merlí: Sapere Aude'?

Sí, claro, claro.

¿Qué te pareció María Pujalte como tu sucesora espiritual?

María es una maravilla, me encantó su personaje y cómo lo hacía. Estaba muy bien elegida y lo bordó. Su trabajo fue muy bueno, es una actriz estupenda y era uno de los personajes que más me gustaba. Creo que es bastante compartida esta opinión.

¿Te va a seguir el nombre de Merlí toda la vida?

Me temo que sí. Todavía se recuerda y como 'Merlí' aún la siguen viendo generaciones nuevas de jóvenes y otros que repiten, creo que arrastraré este personaje hasta mis últimos días. Es así, y no lo digo quejándome. Lo tengo bastante asumido y no me importa. Es un personaje que he disfrutado mucho y no me provoca ningún tipo rechazo que me recuerden por ese personaje, sino todo lo contrario.

