Frank Cuesta, detenido en Tailandia por posesión de vida silvestre protegida

Por Beatriz Prieto | |

En medio de la complicada situación personal de Frank Cuesta al tener retomar su tratamiento contra cáncer y por los problemas judiciales con su exmujer, Yuyee, el leonés ha recibido un mazazo más este jueves 26 de febrero: la policía tailandesa lo ha detenido bajo la acusación de posesión de vida silvestre protegida, tal y como han explicado desde el Departamento de Parques Nacionales de Tailandia.

Imagen de la detención de Frank Cuesta publicada por la policía tailandesa

En un comunicado publicado en redes sociales, las autoridades tailandesas de Lao Khwan explicaron que Cuesta, cuyo rostro aparecía pixelado en la imagen de su detención, albergaba en su Santuario Libertadque acreditase su posesión.

Asimismo, la policía tailandesa apunta que la investigación en el santuario de Cuesta comenzó a raíz de un correo electrónico que recibieron el pasado 14 de febrero. En él, un denunciante anónimo acusaba al leonés, "un extranjero", de estar "en posesión de animales salvajes protegidos sin permiso, como nutrias, loris perezosos y otros", lo que constituye un delito tipificado en la Ley de Conservación y Protección de la Vida Silvestre B.E. 2562, Sección 17.

Pensaba abandonar Tailandia

En consecuencia, Cuesta ha sido arrestado, mientras que los animales en cuestión han sido incautados como prueba y han pasado a manos de la División de Conservación de Vida Silvestre. Este varapalo llega después de que el propio expresentador anunciara hace solo unos días su intención de abandonar el santuario a causa de las tres querellas criminales que su exmujer ha interpuesto contra él, a quien acusa de fraude fiscal, trabajo ilegal, daños a su honor e ilegalidades con los animales del santuario.

"No voy a sacar a los animales de aquí ni los voy a dejar solos, por lo que estamos preparando a un equipo de gente para que supervise a los animales y vea que todo esté bien", avanzaba a sus seguidores el leonés. De hecho, Cuesta apostó por que seguramente tendría que gestionar todo lo necesario fuera de Tailandia, puesto que "hay posibilidades de que termine en la cárcel, de que me expulsen del país y de que, para evitar problemas, llegue a un acuerdo y me tenga que ir".