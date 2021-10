La noche del martes 12 de octubre, 'Secret Story: La casa de los secretos' vivió un enfrentamiento en directo entre Adara Molinero y los Gemeliers, Daniel y Jesús Oviedo, después de que el programa mostrara las críticas que ambos cantantes habían lanzado contra la madrileña a sus espaldas. Dos días después, el reality mostró ante la audiencia una conversación sobre lo sucedido, entre los dos gemelos, en la que Daniel se mostró especialmente crítico, incluso con su propio hermano Jesús, al que habló con mucha dureza.

Los Gemeliers discuten en el Cubo por Adara en 'Secret Story'

"Creo que no nos ha hecho ningún favor el cara a cara con Adara", apuntaba Daniel, quien incluso señaló que "creo que es la peor experiencia que he vivido en mi vida", algo con lo que coincidía su hermano. "Ella ha jugado sus cartas, creo que nos ha llevado al terreno que ella quería y ha hecho que perdiéramos los papeles. Para nada es nuestro estilo", acusó por su parte Jesús. Este incluso reprochó a Molinero de haber "montado un show y un drama cuando lo sabía perfectamente. No creo que se haya dicho nada del otro mundo, excepto Daniel, que dijo que es una lagarta".

"A lo mejor lo ha pensado y se puede equivocar también", añadía Jesús, en favor de su hermano, el cual insistió en que "nos ha llevado a un terreno que jamás pensamos que íbamos a llegar y encima actuando como víctima". "Ha hecho tres cosas: victimizarse, teatro y agarrarse a dos tonterías. No he venido aquí a chillarme con una persona. Esta vez ha pasado, pero no va a volver a pasar nunca más. Ni es nuestro estilo, ni nos da la gana", prometió Daniel, tajante, tras lo cual apostó por que Molinero "viene a hacer otro tipo de papel". "Me temo que esta chica va a ir a por nosotros. Probablemente, las semanas siguientes, vamos a estar nominados por esta puta gilipollez", vaticinó por su parte Jesús.

"No lo estás haciendo bien"

"Me encantaría tener un rato con ella a solas. Sigo queriendo coger el buen camino", confesaba entonces Jesús, mientras que Daniel se decantó por que "me bajo de ese burro". "No hay mejor guantá, que la que no se da. La indiferencia es mucho más valiosa que cualquier cosa", añadió el artista, para después señalar sobre Molinero que "ha ganado dos realities". "Está en el tercero y va con ventaja, no seas gilipollas, deja de caer en la misma piedra. No des oportunidades a la gente que no se lo merece", le instó Daniel a su hermano. El cantante incluso manifestó que "no te lo voy a permitir. Sabe jugar sus cartas de puta madre. Y al hacerse la víctima en directo, es un punto a su favor", ante la posibilidad de que Jesús estableciera relación alguna con la madrileña.

"Estoy cansado de escucharte lo mismo. No llevas razón", recalcó Daniel, tras lo cual soltó que "las personas cuando nacen lechones, se mueren cochinos". "Sigues cayendo, dando oportunidades. ¿Por qué no te coge ella y habla contigo? ¿Por qué tienes que ser tú? No, Jesús. No lo estás haciendo bien. Deja de hacer el gilipollas", prosiguió el artista, incansable, ante la mirada sorprendida de su hermano. "¿Eres un tío que va por la calle dando folletos de oportunidades? ¿Eres un oportunista? ¿No, verdad? Pues deja de hacer el capullo", soltó el sevillano, antes de pedir, "por favor, y te lo digo como hermano, que seas un poquito más listo". "Cuando tú no le das purpurina a una princesa, no brilla", remató el cantante.