Por Mario de Hipólito de Sande |

El 10 de mayo, '¡De viernes!' reunió en su plató a varios de los que fueron participantes de 'Operación Triunfo 1'. Natalia Rodríguez, Geno Machado, Naím Thomas, Verónica Romero, Javián, Manu Tenorio, Mireia Montávez y Alejandro Parreño se unieron en esta ocasión, señalando que se trataba de su primera reunión conjunta desde el evento conmemorativo de los 15 años de emisión del programa en 2016, organizado por TVE. A pesar de esto, admitieron que se habían visto entre ellos individualmente en algunas ocasiones, pero nunca todos juntos.

Participantes de 'Operación Triunfo 1' en el plató de '¡De viernes!'

La noche estuvo cargada de emociones con la presencia de Carlos Lozano . Sin embargo, el momento más conmovedor llegó al recordar a Àlex Casademunt . Sus compañeros le rindieron homenaje. Durante la noche, uno de los tertulianos, José Antonio León,, a lo que ella respondió con la voz entrecortada.

"Bastante duro. Era como una voz interna que tenía de él diciéndome: 'Geno, hija, ya está bien. Alegría. Tu vida sigue y no pasa nada'. Era como una voz interna de ya no más duelo, ya no más llorar, ya no más nada. Desde entonces estoy más feliz, más tranquila y veo su foto de otra manera y hablo con él y todo mucho mejor", confesó la cantante sobre esta dura pérdida.

La muerte de Àlex Casademunt

Àlex Casademunt falleció a la edad de 39 años en un trágico accidente con el coche el 2 de marzo de 2024. El incidente ocurrió cuando su vehículo chocó con un autobús en una rotonda de Barcelona, provocando su fallecimiento instantáneo. La madre del cantante reveló la causa del accidente meses después. "Estoy muy enfadada porque se ha ido de una manera muy tonta, por ir rápido", dijo, aclarando que el exceso de velocidad fue la causa de la tragedia. Esta pérdida ha dejado un profundo dolor en numerosas personas, especialmente en sus seres queridos y en sus compañeros de 'Operación Triunfo', quienes constantemente lo recuerdan con cariño.