Adara y Joao elucubran sobre el exterior en una íntima conversación en 'GH VIP 7': "Fuera está todo destruido"

La noche del martes 12 de noviembre, Mediaset emitió una nueva gala de 'GH VIP 7' en la que Hugo Castejón, Adara Molinero y el Maestro Joao se enfrentaban a una posible salvación a dos días de la novena expulsión de la edición. Además, el programa mostró imágenes de una nueva conversación íntima entre Molinero y el vidente, en el que ambos elucubraban sobre lo que estaría ocurriendo fuera del concurso, especialmente a raíz de la concursante con Gianmarco Onestini.

Adara repara en las cámaras durante su conversación con Joao en 'GH VIP 7'

"No habrá cámaras", comentó Adara al arrancar la conversación, ante lo que Joao descartó tal posibilidad y apostó porque la organización cogiera "el audio". "Hasta que no salgamos, no van a decir nada", aseguró el vidente, antes de vaticinar que fuera estaba "todo destruido". "Hugo me va a dejar", pronosticó por su parte Adara. "Si ha salido esto, ya estará destruido. Tu marido estará negro", declaró Joao, ante lo que su compañera confesó que tenía "miedo".

"Las cosas hay que afrontarlas, no has hecho nada", señaló entonces el vidente, quien apuntó a la posibilidad de que las conversaciones entre ellos pudieran "dejar herido el orgullo"de Hugo Sierra. "Habrá que ver que pasa con las visitas y las llamadas", aconsejó el Maestro Joao. "Yo no he hecho nada. Si no, lo habría dicho. ¿Qué delito he cometido, mirarle?", defendió Adara, haciendo referencia a Gianmarco. No obstante, la concursante matizó que le daba la impresión de que se iría el jueves por ese tema. "Estamos aquí, viviendo lo de aquí", la animó su compañero.

"Tu marido no va a estar ahí"

"Su mensaje en la tele fue como muy raro, como si ya no le importara", declaró Adara, haciendo referencia al último mensaje de Gianmarco desde plató, sobre el que confesó que lo había visto "descompuesto". "Él no es tonto, no te va a poner en dificultades", señaló Joao, antes de opinar que si ponían un vídeo "muy evidente" de lo que había pasado entre ella y Gianmarco, su marido no iba "a estar ahí".

"La madre que me parió, no paro de liarla", soltó Adara, tras insistir en que no había "hecho nada". "Yo no me daba cuenta. Han pasado cosas que nunca imaginé", reconoció la concursante, antes de reparar en las cámaras que los rodeaban. "Todo lo que te he dicho y había una cámara ahí", declaró Molinero. "Son cosas muy íntimas, es un secreto máximo, te protegerán", opinó el vidente. "Da mucho miedo lo que haya fuera", admitió Adara, ante lo que su compañero la instó a no angustiarse "con el miedo".