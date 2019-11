Guerra abierta entre Hugo Castejón y sus compañeros en 'GH VIP 7': "Es el único que nos saca de quicio"

La noche del domingo 10 de noviembre, 'GH VIP 7' celebró una nueva gala en la que los concursantes se enfrentaron a los posicionamientos, en esta ocasión, con Adara Molinero, el Maestro Joao y Hugo Castejón situados en la palestra. Una ocasión en la que el resto de concursantes se situaron detrás del tercero de ellos, con el fin de apelar a su expulsión en la undécima gala del reality. "Solo me queda decir que ya que tengo a toda la casa en contra, que espero que por lo menos haya alguien fuera que me pueda apoyar", declaró el concursante.

Adara, Hugo Castejón y Joao durante los posicionamientos en 'GH VIP 7'

El posicionamiento del resto de concursantes contra Castejón se produjo justo después de que Jordi González planteara a Adara el complicado dilema de elegir entre la salvación de Hugo o de Joao. Tras unos minutos de indecisión y por la insistencia del presentador, Molinero se acabó decantando por el vidente, dado que había pasado más tiempo con él, mientras que Castejón declaró que prefería la salvación de Adara. "Es la persona con la que compartí todo desde el principio y le tengo mucho cariño", reconoció el concursante, antes de que sus compañeros expusieran las razones por las que deseaban su expulsión.

"Nos hace la convivencia muy difícil a todos, es el único que está provocando todo el día. Aunque él se crea su realidad de que vamos en su contra, cuando no está él nos llevamos bien todos y él es el único que nos saca de quicio a todos", defendió Noemí Salazar, antes de señalar que Castejón no le aportaba nada en la casa. "A mí no me saca de quicio", intervino Adara, tras lo cual Hugo respondió asegurando que cuando no se hacía lo que Salazar quería, se dedicaba a insultar, denigrar y humillar. "No digas que yo insulto porque yo a ninguno de mis compañeros les he faltado al respeto. A ti sí, porque tú me lo faltas a mí. Manos que no dais, ¿qué esperais?", replicó la concursante.

"Es una persecución absoluta"

Los concursantes de 'GH VIP 7' se decantan por la expulsión de Hugo Castejón en los posicionamientos

"No voy a entrar en polémicas con Hugo porque estoy así desde que me levanto hasta que me acuesto. Es una persecución absoluta", afirmó Mila Ximénez, antes de reconocer que no podía soportarlo. Por su parte, Alba Carrillo defendió el hecho de que prefería que Adara y Joao permanecieran en la casa, dado que habían estado allí el mismo tiempo que ella, al contrario que Castejón, que había sido repescado. "Desde que ha entrado me ha desestabilizado mentalmente por completo y lo sigue haciendo todos los días, así que prefiero que no siga en esta casa", aseguró Estela Grande, a quien Jordi llamó la atención por lo exagerado de su declaración. "Es continuo el ataque. No sé qué hacer. He intentado aproximarme pero resulta imposible porque aprovechan la mínima para atacarme", intervino entonces Hugo.

"Me sumo a lo que dicen mis compañeros y creo que Hugo es una persona que no está preparada para convivir", opinó Antonio David Flores. "Si la gente es como vosotros, pues igual no, porque sois iguales todos", replicó el aludido, mientras Flores aseguraba que se alimentaba "de la polémica y del conflicto", tras lo cual señaló Castejón señaló que por lo menos hacía algo, al contrario que él. "Me he convertido en su auténtica obsesión. Yo lo que hago es convivir lo mejor que sé y que puedo", defendió Mila, momento en el que Hugo señaló que era "la reina de la casa" para el resto de sus compañeros, desatando una disputa con sus compañeros. "Si os ponéis en grupo a decirle cosas, es normal", defendió Adara cuando Salazar mencionó el hecho de que Castejón saltara en la gala y no durante la semana.