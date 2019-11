Gianmarco pactó con Adara no mostrar sus sentimientos dentro de 'GH VIP 7'

Gianmarco Onestini se convertía hace unos días en expulsado de 'Gran Hermano VIP'. Durante su paso por el programa, el italiano ha estado en boca de todos por el tonteo que se traía con otra de las concursantes dentro de la casa del reality, Adara Molinero. Carlota Corredera ha tenido la oportunidad de entrevistar al joven y conocer de primera mano lo enamorado que está de Adara. Él está convencido de que el sentimiento entre ambos es mutuo, aunque ella mantenga una relación con Hugo Sierra.

Gianmarco habla con Carlota Corredera sobre el supuesto pacto que tenía con Adara dentro de 'GH VIP 7'

Debido a la pausa publicitaria, los espectadores de 'Sálvame no pudieron escuchar algunas cosas que se comentaron Gianmarco y Carlota Corredera durante su intensa charla. Sin embargo, el programa grabó esas partes de la conversación y las emitió como imágenes inéditas en el programa del lunes 11 de noviembre. El modelo confesó a la presentadora el estado de shock en el que se encontró nada más salir de la casa de Guadalix de la Sierra.

Lo que todo el mundo parecía desconocer era el supuesto pacto que había entre los dos concursantes dentro del reality. Ambos sentían mucho más de lo que mostraban a cámara, pero, según Onestini, no pasó nada que la audiencia no haya podido ver con sus propios ojos. Carlota parecía comprenderlo a las mil maravillas y le respondió: "Sobre todo la información que te llegaba, si vosotros habíais pactado que no ibais a decir nada...". A lo que él asentía: "Era esto, ¿entiendes?".

Mensaje para Hugo Sierra

La conductora de 'Sálvame' no desaprovechó la ocasión para preguntarle si le preocupaba el reencuentro entre Adara y Hugo. Sin pensárselo mucho, él contestó con "un poquito" y añadió que tiene confianza ciega en la que él considera que será la ganadora de la séptima edición de 'GH VIP'. Gianmarco, durante su paso por el reality, pidió hablar con una especialista para sincerarse y abrir su corazón con alguien que no fuese a juzgarlo.

El italiano ejemplificó su situación sentimental como cuando tienes un regalo delante de ti y no lo puedes abrir porque hay que esperar. Con relación a la actual pareja de Adara, no tuvo ningún reparo en aclarar a Corredera que "se tiene que preocupar más de lo que ha dicho ella que yo". De hecho para aquellos que pensaban que hubo un posible edredoning entre ambos, tenemos la respuesta clara y directa del propio Gianmarco: "Nada de nada", negó riéndose.