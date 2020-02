'Grace and Frankie' y otras series en las que la tercera edad cobra el protagonismo que merece

La juventud es un valor en alza. El dinamismo, la belleza o la sexualidad desenfrenada son cualidades que se potencian en la sociedad del siglo XXI, en la que los avances constantes dejan desactualizados a los mayores a cada instante. La paciencia, la experiencia o la sabiduría que caracterizan a los ancianos no es tomada en cuenta, y, como consecuencia, no son muchas las ficciones que apelan a este grupo de población.

Jane Fonda y Lily Tomlin protagonizan 'Grace and Frankie'

En lo que respecta al mundo televisivo, la última gran revolución es el consumo mediante plataformas, de las cuales son seguidoras especialmente las generaciones más recientes. Así, lo normal es que cada vez más series busquen reflejar la cotidianidad y apelar a las sensibilidades del público más joven, dejando de lado al espectador senior. Igual que el rol de los ancianos en la familia y en la sociedad parece estar relegado, lo mismo sucede en la pequeña pantalla, donde no hay apenas espacio para actores de cierta edad, si no es en papeles testimoniales.

No obstante, hay que tener en cuenta que la población que ahora llega a los 60 años en su adolescencia disfrutó de clásicos televisivos como 'MASH', 'Colombo', 'La casa de la pradera' o, en España, 'Curro Jiménez'. Fueron las primeras generaciones que sofisticaron el consumo televisivo seriado, y hoy por hoy siguen demandándolo. Es por ello que, como homenaje a esa generación envejecida, queremos hacer un repaso a las series que mejor se han acercado a su realidad.

Las clásicas

Una reunión familiar en 'Las chicas de oro'

Al hablar de series protagonizadas por mayores es imposible no hablar de las abuelas de la televisión. Con 'Las chicas de oro' NBC llevaba el concepto de sitcom a la tercera edad en lo que suponía una vuelta de tuerca que supo ganarse al gran público. El carisma de Blanche, Rose, Dorothy y Sophia tuvo mucho que ver, así como el retrato de las adversidades que estas cuatro entrañables mujeres debían atravesar en un mundo que las desplaza por su edad, apoyándose únicamente las unas en las otras.

Probablemente igual de clásicas que aquel cuarteto sean Jane Fonda y Lily Tomlin, dos rostros archiconocidos en el mundillo televisivo estadounidense. Su unión en 'Grace and Frankie' fue una apuesta segura para Netflix, que además recuerda a una versión actualizada de 'Las chicas de oro', manteniendo su formato de sitcom y con un núcleo formado por estas dos mujeres entradas en años a las que une, en este caso, la relación homosexual que sus exmaridos mantienen entre sí. El éxito de este planteamiento se demuestra en que, con el estreno de su séptima y última temporada, esta comedia se convertirá en la ficción más duradera de Netflix hasta el momento con 94 capítulos.

Mayores y malotes

El cuarteto protagonista de 'The Cool Kids'

En un tono de comedia, es una premisa bastante habitual la de contraponer el tópico que une a la tercera edad con una actitud pasiva y conservadora. Más de una comedia ha querido mostrar ancianos con actitudes asociadas típicamente a la juventud, y quizá el ejemplo más refrescante y reciente sea 'The Cool Kids', la historia de tres amigos en una residencia de ancianos que usan este retiro de sus años dorados para pasárselo bien sin importarle las normas. Al menos hasta que llega Margaret, una recién llegada a la residencia que les pone en jaque al demostrar ser más pícara aún que ellos.

El mismo espíritu rebelde, aunque enfocado hacia lo político, respira el revival de 2018 de 'Murphy Brown', que trajo de vuelta a Candice Bergen en el papel de la fuerte e independiente periodista que dio título a la serie ya en los 80, solo que en este caso se atreve a desafiar las políticas de Donald Trump. Un espíritu de comedia desprejuiciada que llevan al extremo en 'Benidorm Bastards', un programa belga de cámara oculta centrado en usar la imagen desvalida de los ancianos para gastar pesadas bromas a inocentes transeúntes. Un programa en el que se ve a mujeres de 60 años tratar de vender drogas duras, ancianos que pegan palizas (simuladas) a jovencitos a la menor provocación o personas mayores que conducen sus sillas de ruedas como locos por la carretera bien merece expandirse a más de diez países, como ha sucedido. De hecho, llegó a aterrizar en España como 'Los mayores gamberros', de la mano de Antena 3, aunque su paso por la parrilla fue discreto.

El Hollywood de la experiencia

Larry David se enfrenta como puede a la vida en 'Curb Your Enthusiasm'

Según van envejeciendo, los grandes tótems del mundo del espectáculo van dándose cuenta del abanico de posibilidades narrativas que puede traer consigo el retrato de las generaciones más antiguas en relación a su profesión. Es lo que le pasó a Chuck Lorre, creador de 'Dos hombres y medio' o 'The Big Bang Theory', que, tras pasar los 65 años, creó para Netflix 'El método Kominsky'. En esta multipremiada ficción, capitaneada por unos excelsos Michael Douglas y Alan Arkin, se exploran las dificultades del respetado actor Sandy Kominsky para asumir su edad, quien en el pasado fuera enormemente famoso y que en el presente ha encontrado su sitio dando clases a otros.

Más lejos ha llegado para reflejar su experiencia Larry David, en este caso para HBO. Con 'Curb Your Enthusiasm', el veterano guionista de series como 'Seinfield' se sumerge en la autoficción, protagonizando él mismo una parodia de su vida en Hollywood que trata de aparentar la mayor realidad posible gracias a sus frecuentes improvisaciones y al estilo de falso documental que mantiene el patetismo y el humor que siempre han caracterizado al creativo.

En la variedad está el gusto

Jeffrey Tambor encarna a Maura Pfefferman en 'Transparent'

La gran mayoría de las series que han utilizado personajes en su senectud lo han hecho desde la comedia, pero también ha habido ficciones que se han atrevido a explorar conflictos propios de estas edades desde otras perspectivas. Es el caso de 'Transparent', que, aunque parte del humor, trata con una gran sensibilidad un tema tan original como el de la transición de género en un padre de familia entrado en años. El abrupto final de la serie, debido al abandono de Jeffrey Tambor de su papel protagonista por haber sido acusado de acoso sexual, no debe empañar el buen desarrollo que tuvo en sus cuatro temporadas.

Desde Gran Bretaña, BBC aportó otra de estas perspectivas originales a la realidad de la tercera edad con 'Last Tango in Halifax'. Esta serie opta por un enfoque romántico al narrar el reencuentro de Celia y Alan, dos viudos de 70 años que en el pasado tuvieron una relación frustrada. La inevitable recuperación del amor que compartían se combina con el reflejo de las complejas relaciones familiares que la envuelven, dando lugar a un mosaico rico que adquiere tintes telenovelescos sin dejarse llevar en exceso por su trama.

La vejez como telón de fondo

Ricky Gervais en el papel protagonista de ¡Derek'

Aunque ya no pongan el foco en personajes ancianos, hay otras dos ficciones británicas que exploran escenarios relacionados con esas edades. La primera sería 'Getting On', que trata del ala geriátrica de un hospital, con lo cual hay un humor negro que tiñe esta comedia cuyos protagonistas son, más bien, los médicos. Algo similar ocurre con 'Derek', una propuesta del siempre irreverente Ricky Gervais que sucede en una residencia de ancianos, aunque su protagonista es inequívocamente el particular e inocente personaje que lleva el nombre de la serie.

Del mismo modo, desde Francia exploran la realidad del envejecimiento en el mundo del espectáculo de forma indirecta con 'Call My Agent!'. Esta serie de France 2 está protagonizada por una serie de representantes de personajes del mundo del espectáculo, pero tiene apariciones estelares de actrices reales que denuncian, a través de divertidas y rocambolescas tramas de enredo, la discriminación que sufren debido a su edad.

Mayores que importan

Violet, encarnada por Maggie Smithe n 'Downton Abbey'

Del mismo modo, hay otras series en las que, sin estar centradas en temáticas ni personajes maduros, tienen entre sus personajes de mayor edad a algunos de sus principales reclamos. Es el caso de 'Ray Donovan', en la que el padre de Ray, Mickey, se ha convertido en un pilar de la serie, interpretado por un Jon Voight que demuestra tener todavía muchas dotes para dar vida a un canalla problemático y chanchullero.

Alejado de este testosterónico ejemplo se encuentra 'Downton Abbey', la serie británica por antonomasia, en donde el carisma de Maggie Smith dio forma a la tan frágil como cerrada Violet. En un mundo en que se enfrentan viejos y nuevos tiempos, como el que refleja la serie, este personaje representa toda la tradición del Antiguo Régimen y, sin embargo, protagoniza momentos y frases tan memorables que hacen que sea probablemente el elemento más icónico de la larga saga histórica ideada por ITV.