La noche del domingo 25 de abril, 'Supervivientes: Conexión Honduras' alcanzó su tercera gala, en la que se mostraron nuevas imágenes de la convivencia de sus concursantes. Entre ellas, algunos momentos que Antonio Canales ha compartido con Lola Mencía tras su traslado a Playa Destierro después de ser el segundo expulsado. Una convivencia en la que Canales ha tenido oportunidad de hablar de sus excompañeros, aunque no precisamente bien.

Antonio Canales se desahoga con Lola hablando de sus excompañeros de 'Supervivientes'

El traslado de Canales arrancó con una noche de llanto por parte del bailaor, al recordar a sus seres queridos. "Me voy a hacer un superviviente más fuerte a tu lado, ¿vale?", prometía el concursante, tras recibir el apoyo de su compañera. Sin embargo, su actitud conciliadora cambió un tanto en las siguientes horas, en las que Canales tuvo la oportunidad de hablar de sus antiguos compañeros mientras recogía caracolas y demás comida junto a Lola. "Esto no se lo pueden ni imaginar. Están todo el día llorando para que les den de comer...", comentaba el superviviente.

Durante una de sus conversaciones, además, Lola quiso conocer la situación de sus excompañeros y los grupos y amistades que se habían "formado" a lo largo de la convivencia, momento en el que Antonio comentaba con cierta ironía la "suerte" que tenían a la hora de pescar. "Lo celebran como si fuera una cosa...", criticó el concursante, con acritud, antes de opinar que "algunos no nacieron para trabajar ni para mover mucho el culo, que digamos. Pero allí están tan ricamente, como si fueran unos niños de boyscout". "Aquí te pones las pilas sí o sí", comentaba entonces Lola. "Ellos juegan como si fuera un 'Gran Hermano' y es otra cosa. Como especialistas en realitys", juzgó Canales, para después añadir que "puedes ser especialista en lo que te dé la gana, pero especialista de la tontería, no".

"Alguno no sobrevive ni una noche solo"

El sevillano también protestó por el hecho de "aguantar un nini que llora porque no tiene un Colacao, no te jode... eso no es supervivencia, es un paripé". "Quieren hacerse más famosos, tener "falower" de esos...", añadía Canales, implacable, tras lo cual añadía que "mucho 'falower' y en vez de un polvo, tu padre echó un goteo". "Te digo yo a ti que alguno de ahí no sobrevive ni una noche solo aquí", opinó el concursante. Unas palabras sobre las que le preguntó Jordi González, quien le planteó a Antonio el "por qué no les has dicho lo que le has contado a Lola".

"Llegó un momento en el que vi un poco de desidia, sacaban las cosas de contexto en las peleas. En el fondo, yo he venido a ser un buen superviviente", explicaba Canales, antes de asegurar que "estar en esta isla del destierro junto a esta leona, me ha hecho perder el pudor". "Yo no hacía muchas cosas por pudor, por miedo a la vergüenza, que si se reían de mí y llegó un momento en el que lo dejé por imposible", reconoció el superviviente, quien admitió que "no me quiero mojar porque no quiero ser duro" e incluso señaló que "no he visto abrir un coco a Albalá o a Omar, pero si he visto cómo lo piden". "Eso ya lo dicen todo. Obras son amores y no buenas razones", concluyó Antonio, tajante.