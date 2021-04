La noche del jueves 22 de abril, Telecinco emitió la tercera gala de 'Supervivientes 2021', con Jorge Javier Vázquez como presentador. Una cita en la que se dio a conocer la expulsión de Antonio Canales, tras lo cual los concursantes del reality se enfrentaron a la tercera ronda de nominaciones de la edición, que concluyó situando a Tom Brusse, Alejandro Albalá, Gianmarco Onestini y Palito Dominguín en la palestra.

Los concursantes de la Isla del Pirata Morgan tras la nominaciones en 'Supervivientes'

La noche arrancó con los concursantes del Pirata Morgan y los Encallados compitiendo por una suculenta recompensa: una barbacoa de carne y verduras, con refrescos y cerveza sin alcohol incluidos. Para lograrlo, los concursantes debían confeccionar un puzzle en el agua, con piezas de un gran tamaño, que ninguno de los dos equipos logró completar. No obstante, dado que ambos habían logrado situar el mismo número de piezas, la organización marcó la diferencia en el hecho de cómo de bien estaban estas situadas: por esa razón, los Encallados se llevaron la suculenta recompensa, ante la frustración de sus compañeros.

A continuación, todos los concursantes se reunieron una vez más en la palapa, donde revivieron algunos de los momentos más tensos de los últimos días y, además, se anunció la segunda expulsión de la temporada: la de Antonio Canales, que tuvo que abandonar a sus compañeros tras la salvación de Melyssa Pinto y Tom Brusse. La primera, de hecho, acabó convirtiéndose en la nueva líder del grupo, cargo que ostentaba por segunda vez, a pesar de que había manifestado sus ganas por abandonar el programa. "Me había hecho a la idea de que me iba y estoy un poco en shock", confesaba una llorosa Pinto, antes de ganar la prueba de líder, que dedicó a sus seres queridos. "Me está costando un montón, pero quiero que estén tranquilos. Voy a intentar ser fuerte por vosotros", declaró la concursante, tras su victoria.

¿Quién será el tercer expulsado?

Tom fue el nominado con mayor número de puntos, un total de tres, otorgados por Palito, Olga Moreno y Omar Sánchez. Con ella, además, el marroquí encadenaba su tercera nominación consecutiva, dado que ha estado en la palestra desde que arrancó el reality. Mientras, tanto Albalá como Gianmarco se votaron mutuamente y, con ello, sumaron dos puntos con los votos de Tom y Marta López, respectivamente. En cuanto a Palito, la concursante se convirtió en la cuarta nominada por elección de Melyssa, como líder del grupo, quien dio su voto "por descarte", probablemente a raíz del hecho de que había pasado menos tiempo con ella en la Isla del Pirata Morgan.