TOTALMENTE INESPERADO

'OT 2025': Los protagonistas de 'Wicked' sorprenden a los concursantes mandándoles un mensaje

La Academia de 'Operación Triunfo' celebró una noche con juegos y temática del musical.

©Prime Video
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Viernes 7 Noviembre 2025 11:11 (hace 10 horas)

'Operación Triunfo 2025' ha vivido uno de los momentos más mágicos de lo que llevamos de edición. El jueves 6 de noviembre, como de costumbre, el talent anunciaba en sus redes su tablón diario de actividades en la que aparecía una que llamaba la atención de sus seguidores: 'Especial Sorpresa Wicked Parte II'.

Esto hacía especular sobre un posible visionado de la película para los concursantes, como ya hicieron anteriormente con 'Culpa nuestra'. Sin embargo, la segunda parte del musical no se estrena hasta el 21 de noviembre, por lo que esta opción parecía improbable. De igual forma, la noche trajo consigo sorpresas que impresionaron tanto a los concursantes como a los seguidores del formato, superando las expectativas al recibir un mensaje de apoyo de los protagonistas de la película.

De esta manera, los concursantes de 'OT 2025' quedaban totalmente en shock al recibir un mensaje de Jonathan Bailey, Ariana Grande y Cynthia Erivo. De hecho, esta última se animaba con el español durante todo el vídeo y les mencionaba, entre otras cosas, que "espera que estén disfrutando de esta experiencia única en la vida" y "recordad la oportunidad de volar".

Además de la notoria sorpresa de los concursantes, llegando incluso a las lágrimas en algunos casos, el fandom del talent también reaccionó de manera inverosímil frente a esta noticia, algunos de ellos incluso preguntándose si se trataba de un vídeo hecho con Inteligencia Artificial. Este mismo hecho se desmentía más tarde con un tweet de Noemí Galera, directora de la Academia, al responder a un seguidor con un "Flipando, ¿eh? Muy fuerte todo. Y lo mejor era ver sus caras", corroborando la veracidad del saludo.

El reto de su 'Especial Sorpresa Wicked Parte II'

Además de esta sorpresa, Noemí Galera y La Dani otorgaban a los concursantes camisetas rosas y verdes para dividirlos en dos equipos, representando a Elphaba y a Glinda. Así, con la sala de ensayo totalmente caracterizada, los concursantes interpretaban juntos, a modo de karaoke uno de los temas de 'Wicked'.

