'Hasta el fin del mundo' recorta su emisión y solo incluirá una etapa del recorrido

La 1 introduce cambios en 'Hasta el fin del mundo' después de un estreno que hizo buenos números, aunque esto no evitó las críticas en redes por su duración, definida por muchos como "interminable". El reality de aventuras vuelve el miércoles 19 de noviembre, pero lo hará con un ajuste significativo, pues la emisión recorta 45 minutos respecto a su primer programa. Eso sí, el formato seguirá despidiéndose de madrugada, un punto que también generaba quejas entre los telespectadores.

Según la programación oficial, la segunda entrega del formato producido por Zeppelin TV (Banijay Iberia) comenzará a las 23:00 horas, justo después de 'La revuelta', y se prolongará hasta aproximadamente las 01:30. Se mantiene por tanto la hora de arranque, pero se adelanta el cierre, que en el estreno se estiró hasta las 02:15. El motivo principal del recorte es que, a diferencia de la semana pasada, el programa incluirá una única etapa y no dos, lo que reduce de manera natural el metraje.

Jedet y Andrea Compton, concursantes de 'Hasta el fin del mundo'

Pese al enfado del público por la duración del estreno, RTVE ha reaccionado rápido a las quejas y ha dado a la audiencia parte de lo que quería. Sin embargo, según Poco Pasa TV, este plan ya estaba previsto desde antes de la emisión, porque se contemplaba un debut más largo y una segunda semana más ligera. Aun así, el horario sigue siendo uno de los grandes puntos débiles para parte de la audiencia, que reclama que el servicio público no empuje sus grandes ofertas hasta horas imposibles.

El recorte no calma la polémica

Nia Correia y J Kbello en el primer programa de 'Hasta el fin del mundo'

Por otro lado, esto no fue lo único que se criticó.. Muchos usuarios destacaban la falta de orden y se reclamaban más grafismos, explicaciones más claras del recorrido y un montaje menos acelerado para seguir las historias con facilidad. La audiencia no fue la única que se quejó por este aspecto,en el primer programa.

Una de las concursantes que mostró públicamente su desacuerdo fue Alba Carrillo. La modelo aseguró que la edición "no representa el viaje que hemos hecho" y explicó que "somatizó" el disgusto, incluso mostró en el vídeo de sus redes las heridas en las manos producidas por el estrés. La modelo defendió que el spa que se vio en pantalla era una actividad obligatoria y lamentó que no se emitiesen imágenes de tareas duras como su trabajo en una reserva de animales. Por su parte, Aldo Comas también manifestó que "solo se ha visto un 2%", insistiendo en que la edición ha sobredimensionado sus roces con José Lamuño.