Alba Carrillo responde a las críticas por participar con Cristina Cifuentes en 'Hasta el fin del mundo'

Por Beatriz Prieto |

Este jueves 6 de noviembre, Televisión Española puso fecha de estreno a 'Hasta el fin del mundo', su nuevo reality presentado por Paula Vázquez. Antes de ello, la colaboradora y modelo Alba Carrillo, una de sus participantes, quiso compartir unas palabras en su cuenta oficial de Instagram, como respuesta a los numerosos mensajes y críticas que había recibido por trabajar en el reality como pareja de la expolítica del Partido Popular, Cristina Cifuentes.

"Estoy cansada de la polarización política, de la cual no sacamos ninguna ventaja ninguno de los ciudadanos. Todos nosotros somo muchas cosas, no solo soy una persona de izquierdas o progresista", defendió la madrileña. Carrillo consideraba "que la diversidad es fundamental y yo me relaciono con las personas según me tratan" y animó a "hacer un ejercicio de despolarización", dado que "es insano": "La radicalización en la que nos estamos metiendo es absolutamente devastadora para el pueblo, que es lo que yo me considero".

Cristina Cifuentes y Alba Carrillo en una de las imágenes del tráiler de 'Hasta el fin del mundo'

Carrillo añadió que, "antes que la ideología, está el ser humano, lo demás sin constructos sociales que están muy bien, siempre y cuando no se desvirtúe la dignidad que tiene todo el mundo por el mero hecho de existir", para después dejar claro que "no comulgo con la dictadura, tampoco de izquierdas" y señalar los comentarios que había recibido. "No saben lo que significa la palabra 'convivencia' y la posibilidad de conocer personas a lo largo y ancho del mundo. Y yo no me pienso perder el conocer a nadie por prejuicios, porque conmigo los han tenido muchas veces", criticó la participante.

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes durante su viaje en 'Hasta el fin del mundo'

"Un ejemplo más de la pluralidad de TVE"

, animó Carillo, cuyas palabras remató señalando que "no voy a decir que no a ningún trabajo que considere bueno para mí y mi economía". "Tomo las decisiones que creo convenientes y cojo los trabajos que considero, y", remató la madrileña, que acompañó su discurso con una descripción en la que recalcó que, ante el inminente estreno del programa,

"No pienso participar de esta polarización política que nos mantiene en guerra entre iguales, mientras que los políticos que deberían trabajar por solucionar nuestros problemas y necesidades fomentan esta radicalización que utilizan a su favor para no prestar, y que no prestemos, atención a lo importante", apuntó la colaboradora. "Detesto ver a los políticos insultarse, luego les decimos a nuestros niños que dialoguen y no ridiculicen a los que piensan diferente, dando un pésimo ejemplo y sin solucionar nuestras carencias", añadía Carrillo.

Además, la madrileña aprovechó para explicar que "a Cristina Cifuentes y a mí nos unió la productora": "Ellos decidieron nuestra pareja, siendo la única que no se conocía previamente. Agradezco esta decisión porque hemos podido ver que lo que nos une como seres humanos es mucho más que lo que nos separa". "Un ejemplo más de la pluralidad de Televisión Española. Véanlo, se lo recomiendo", concluyó la participante, lanzando una clara pulla acerca de las críticas sobre la supuesta falta de pluralidad de la cadena pública.