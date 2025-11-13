La audiencia se une contra el horario de 'Hasta el fin del mundo' pese a liderar su franja

Por Julia Almazán Romero |

La gala de estreno de 'Hasta el fin del mundo', emitida la noche del miércoles 12 de noviembre, dejó dos certezas: el nuevo reality presentado por Paula Vázquez se hizo con el liderato de la franja y encendió a los espectadores en redes por su duración y su horario de emisión hasta altas horas de la noche. Aunque el programa firmó un 14,3% de cuota y 812.000 espectadores, desplazando a 'El 1%', la conversación pública no fue únicamente sobre números, sino sobre cuándo y cómo ve la audiencia este formato de aventura.

En las redes sociales, los mensajes de los usuarios se mezclaron entre elogios y críticas. Hubo quien destacó el ritmo, la naturalidad de los participantes y el regreso de un formato de aventuras de estas características, además de elogios a la presentadora: "Paula Vázquez, inmensa". Sin embargo, hubo otros que pusieron el acento en varios fallos dentro de la ejecución del programa que no llegó a convencer a la audiencia. Entre los comentarios recogidos hay demandas concretas como que la cadena se habría beneficiado de cortar la emisión en dos noches o de repartir las etapas para no fatigar al público.

José Lamuño, concursante de 'Hasta el fin del mundo'

Siguiendo estas últimas peticiones, la queja más repetida fue el horario, pues varios telespectadores criticaron que la segunda etapa comenzara pasada la medianoche, con la emisión que se extendió hasta bien entrada la madrugada, y alertaron de que esa decisión puede penalizar la fidelidad en semanas siguientes. "¿Qué sentido tiene empezar la segunda parte a las 0:50?", escribió uno de los espectadores, que señalaba además el problema de que el tercer bloque de la semana quedase incompleto para quienes no aguardaran hasta el final.

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes en 'Hasta el fin del mundo'

Por otro lado, el ritmo del programa también fue otro de los puntos que se comentaron., mientras algunos espectadores pedían más información sobre detalles prácticos como dónde duermen las parejas o cómo llegan a cada punto del recorrido. Otros usuarios comentaron queque ayuden a situar las metas, lo que para ellos afecta a la narrativa del reality. No faltaron tampoco quienes no entendieron el interés de ver "a gente corriendo y que de repente se acabe", en referencia a la última etapa del programa y su final abrupto.

Con ello, las reacciones dejan dos lecturas. Por un lado, 'Hasta el fin del mundo' ha demostrado potencial para enganchar, por ejemplo el público ya está estableciendo la etiqueta de favorita (Yolanda Ramos) y "villano" (Aldo Comas) de esta edición. Por otro, su ejercicio de acumulación de contenidos en una sola noche puede pasar factura en fidelización si la cadena no ajusta horarios o el montaje para mejorar la claridad narrativa. Los usuarios lo tienen claro y quieren un mejor equilibrio entre ritmo y explicación para seguir el recorrido de los participantes con comodidad y que el episodio no acabe a altas horas de la madrugada.

El programa está guay, entretenido... pero lo hubiese dejado en llegar al primer destino, Panamá. Ya seguir hasta la segunda parada, Colombia, hace que canse un poco al espectador, y sobre todo por la hora de emisión. #HastaElFinDelMundo pic.twitter.com/ubeyiur5Of — Marcos Diaz (@soymarkey) November 13, 2025

#HastaElFinDelMundo tenía potencial, pero la ejecución falla, especialmente en la edición.



La narrativa se pierde y faltan grafismos que sitúen al espectador y expliquen metas.



Zeppelin TV cierra el año dejando más dudas, con este y #GH13N, que aciertos. — M ???? (@casasola_89) November 12, 2025

A mi le ha encantado. Algún detalle se escapa de alguna pareja de cómo llegan a los sitios, a dormir etc ...pero me parece muy bueno, encima con una edición muy rápida con tanto contenido. La única pega como siempre q empieza muy tarde y el episodio es muy largo. — No soy Doctor en periodismo pq no quiero (@Frutilandia0) November 13, 2025

Está siendo increíble. Falta saber algunos más datos específicos como cómo consiguen dormir. Por ejemplo, cuando llegaron a Panamá no sé cómo Yolanda y la sobrina consiguieron cómo dormir. Estas cuestiones son en las que fallan. De resto, perfecto. — Kikito ???????? (@kikito_dl) November 12, 2025

He visto los últimos 10 minutos de #HastaElFinDelMundo...

Igual al principio pasan más cosas, pero no entiendo cuál es la gracia de ver a gente corriendo y que de repente se acabe. — Tipicán de qué (@tipican) November 13, 2025

Cuando los protagonistas de un reality transmiten naturalidad, conectan con el espectador. Algo de lo que carecen la mayoría de realitys actuales.#HastaElFinDelMundo está cargado de momentos divertidos, y se consigue contagiar. Paula Vázquez, inmensa. pic.twitter.com/iIraqczLlL — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) November 13, 2025

Paula Vázquez dirigiéndose nuevamente a cámara para presentar un nuevo reality de aventura... la televisión ha vuelto... la televisión no ha muerto #HastaElFinDelMundo pic.twitter.com/EYDVY9Lept — roca ???? (@rocachonda) November 12, 2025

#HastaElFinDelMundo está muy bien y es muy entretenido pero que dure 3 horas y media cuando podrían haber cortado a mitad y que el segundo programa fuese la etapa de Ciudad de Panamá a Medellín no lo entenderé — roca ???? (@rocachonda) November 12, 2025

2 etapas por programa, alomejor hubiera hecho 1 etapa por programa pero mejor porque estoy enganchado jajajaja#HastaElFinDelMundo — Pol (@polmarin06) November 12, 2025

Me está gustando mucho, hacía tiempo que no me enganchaba tanto a un programa de televisión, pero no son horas #hastaelfindelmundo pic.twitter.com/vPOkzZ2V7q — Aniol Sala (@aniolsp) November 12, 2025

Qué sentido tiene empezar un segundo programa de #HastaElFinDelMundo a las 0:50?! He disfrutado mogollón la primera etapa, pero no me voy a quedar a ver la segunda... Y el próximo miércoles pretenden que mucha gente se vea la 3ª etapa cuando posiblemente no hayan visto la 2ª... pic.twitter.com/GRadaj8BQX — Iván Müller (@simullersi) November 12, 2025

Lo que dejó la primera entrega del reality

La primera etapa del recorrido estuvo marcada por contratiempos y emociones intensas. Primero, el bloqueo informático que paralizó a Alba Carrillo y Cristina Cifuentes en la frontera. Tampoco faltaron encontronazos entre los concursantes y uno de ellos lo protagonizaron Aldo Comas y José Lamuño por la prioridad de la ruta. Además de confesiones, vimos euforia y lágrimas en esta primera entrega de 'Hasta el fin del mundo' que nos dejó a Andrea Compton y Jedet cruzando la meta las primeras, ganando así la primera etapa del programa en un camino donde no lo tuvieron nada fácil.