FormulaTV
Conectar
Audiencias ‘Hasta el fin del mundo’ se estrena con buenos datos en La 1

REACCIONES

La audiencia se une contra el horario de 'Hasta el fin del mundo' pese a liderar su franja

El primer programa del nuevo formato de La 1 dejó a los espectadores divididos entre el entusiasmo y el cansancio por su duración y emisión tardía.

La audiencia se une contra el horario de 'Hasta el fin del mundo' pese a liderar su franja
©RTVE
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Jueves 13 Noviembre 2025 17:22 (hace 1 hora)

Programa relacionado

Hasta el fin del mundo

Hasta el fin del mundo

Hasta el fin del mundo

España

Realities Entretenimiento

Posados de los concursantes de 'Hasta el fin del mundo' 7 fotos

Jedet y Andrea Compton, concursantes de 'Hasta el fin del mundo' Aldo Comas y José Lamuño, concursantes de 'Hasta el fin del mundo' Yolanda Ramos y Ainoa Olivares Ramos, concursantes de 'Hasta el fin del mundo' Anabel Dueñas y Rocío Carrasco, concursantes de 'Hasta el fin del mundo' Nia y J Kbello, concursantes de 'Hasta el fin del mundo' Cristina Cifuentes y Alba Carrillo, concursantes de 'Hasta el fin del mundo' Los concursantes de 'Hasta el fin del mundo', el reality de La 1

La gala de estreno de 'Hasta el fin del mundo', emitida la noche del miércoles 12 de noviembre, dejó dos certezas: el nuevo reality presentado por Paula Vázquez se hizo con el liderato de la franja y encendió a los espectadores en redes por su duración y su horario de emisión hasta altas horas de la noche. Aunque el programa firmó un 14,3% de cuota y 812.000 espectadores, desplazando a 'El 1%', la conversación pública no fue únicamente sobre números, sino sobre cuándo y cómo ve la audiencia este formato de aventura.

En las redes sociales, los mensajes de los usuarios se mezclaron entre elogios y críticas. Hubo quien destacó el ritmo, la naturalidad de los participantes y el regreso de un formato de aventuras de estas características, además de elogios a la presentadora: "Paula Vázquez, inmensa". Sin embargo, hubo otros que pusieron el acento en varios fallos dentro de la ejecución del programa que no llegó a convencer a la audiencia. Entre los comentarios recogidos hay demandas concretas como que la cadena se habría beneficiado de cortar la emisión en dos noches o de repartir las etapas para no fatigar al público.

José Lamuño, concursante de &#39;Hasta el fin del mundo&#39;
José Lamuño, concursante de 'Hasta el fin del mundo'
Vídeos FormulaTV

Siguiendo estas últimas peticiones, la queja más repetida fue el horario, pues varios telespectadores criticaron que la segunda etapa comenzara pasada la medianoche, con la emisión que se extendió hasta bien entrada la madrugada, y alertaron de que esa decisión puede penalizar la fidelidad en semanas siguientes. "¿Qué sentido tiene empezar la segunda parte a las 0:50?", escribió uno de los espectadores, que señalaba además el problema de que el tercer bloque de la semana quedase incompleto para quienes no aguardaran hasta el final.

Por otro lado, el ritmo del programa también fue otro de los puntos que se comentaron. Hubo quienes confesaron estar "enganchadísimos", mientras algunos espectadores pedían más información sobre detalles prácticos como dónde duermen las parejas o cómo llegan a cada punto del recorrido. Otros usuarios comentaron que la edición fue demasiado rápida y que faltan grafismos que ayuden a situar las metas, lo que para ellos afecta a la narrativa del reality. No faltaron tampoco quienes no entendieron el interés de ver "a gente corriendo y que de repente se acabe", en referencia a la última etapa del programa y su final abrupto.

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes en &#39;Hasta el fin del mundo&#39;
Alba Carrillo y Cristina Cifuentes en 'Hasta el fin del mundo'

Con ello, las reacciones dejan dos lecturas. Por un lado, 'Hasta el fin del mundo' ha demostrado potencial para enganchar, por ejemplo el público ya está estableciendo la etiqueta de favorita (Yolanda Ramos) y "villano" (Aldo Comas) de esta edición. Por otro, su ejercicio de acumulación de contenidos en una sola noche puede pasar factura en fidelización si la cadena no ajusta horarios o el montaje para mejorar la claridad narrativa. Los usuarios lo tienen claro y quieren un mejor equilibrio entre ritmo y explicación para seguir el recorrido de los participantes con comodidad y que el episodio no acabe a altas horas de la madrugada.

Lo que dejó la primera entrega del reality

La primera etapa del recorrido estuvo marcada por contratiempos y emociones intensas. Primero, el bloqueo informático que paralizó a Alba Carrillo y Cristina Cifuentes en la frontera. Tampoco faltaron encontronazos entre los concursantes y uno de ellos lo protagonizaron Aldo Comas y José Lamuño por la prioridad de la ruta. Además de confesiones, vimos euforia y lágrimas en esta primera entrega de 'Hasta el fin del mundo' que nos dejó a Andrea Compton y Jedet cruzando la meta las primeras, ganando así la primera etapa del programa en un camino donde no lo tuvieron nada fácil.

Ver todos los comentarios (1)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Top Series

Listas