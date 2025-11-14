Por Beatriz Prieto |

Dos días después de que Televisión Española estrenara 'Hasta el fin del mundo', una de sus concursantes, Alba Carrillo, decidió compartir en sus redes sociales una crítica contra el programa con respecto a su edición, en un vídeo en el que también desveló aspectos importantes de su viaje con Cristina Cifuentes que no se habían mostrado.

Tras desvelar que estaba "un poco malita", Carrillo apuntó que "las cosas emocionales las convierto en problemas físicos", para después desvelar el origen de dicho malestar: "El otro día, cuando estaba viendo 'Hasta el fin del mundo', me puse malísima, empecé a vomitar, me revolvió mucho". "No por nada, sino porque no estoy de acuerdo con la edición, no representa el viaje que he hecho", explicó la madrileña, dado que "ha sido un viaje maravilloso, creo que han pasado cosas de todo tipo y creo que la edición no representa".

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, con Paula Vázquez, al finalizar su primera etapa en 'Hasta el fin del mundo'

Carrillo aseguró ser consciente de que "en dos horas no se pueden meter veinte días", antes de señalar que "otra cosa es que, por ejemplo, nosotros teníamos en cada etapa una actividad y un trabajo. Y en la edición, Cristina y yo no hemos trabajado". "En Panamá, fuimos a una reserva animal a poner cámaras nocturnas para el cuidado de los animales, nos lo curramos un montón. Fue la noche después de dormir en el árbol, nos fuimos sin desayunar a currar", desveló Carrillo, para quien "ese tipo de cosas, que son más personales, después de un esfuerzo tan fuerte, personal, se han pasado por alto".

"Me duele que se centren en las disputas"

Alba Carrillo, con Cristina Cifuentes, en uno de sus momentos de "bajón" en 'Hasta el fin del mundo'

Asimismo, la colaboradora criticó el hecho de que se reflejase que. "No, Alba y Cristina tenían esa actividad, que tenían que hacerla como todos los demás, que", aclaró la madrileña, tras lo cual defendió que tanto ella como su pareja "hemos sido unas luchadoras, unas currantas, y hemos estado sin dormir, nos hemos ido sin comer, sin desayunar, a trabajar, pues la verdad,".

La colaboradora también se quejó de que "se han centrado muchísimo en los conflictos de Cristina y míos" y matizó que dichos rifirrafes se debían a que "nos tomamos muy en serio el programa y quisimos ahorrar lo máximo posible, ha sido en la gestión del programa". "Hay muchísimas cosas que Alba y Cristina, como pareja, han dado, han trabajado, han luchado, se han reído, han hecho tándem sin conocerse, y me duele que se centren en las disputas", confesó la madrileña que, a pesar de todo, dejó claro que estaba "súper contenta con el programa, pero no me ha gustado la edición".