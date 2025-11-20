HBO renueva 'Task' y sus dos últimas apuestas de comedia por segundas temporadas

Por Alejandro Rodera |

HBO se ha levantado con ganas de pulsar el botón de la luz verde. Durante un evento celebrado en Nueva York el jueves 20 de noviembre, Casey Bloys, máximo mandatario de la cadena de pago, ha anunciado que tres de sus nuevas series contarán con segundas temporadas. Las ficciones afortunadas son el drama criminal 'Task', que ha supuesto el retorno de Brad Ingelsby (creador de 'Mare of Easttown'), y las comedias 'La empresa de sillas' y 'I Love LA', que todavía no han concluido sus respectivas emisiones.

En el caso de 'Task', el recibimiento por parte del público ha sido especialmente favorable, ya que el último episodio de la primera temporada alcanzó una audiencia de 4 millones de espectadores en Estados Unidos entre diferentes plataformas en sus tres primeros días. De este modo, lograba una mejoría del 30% con respecto al estreno y se consagraba como una de las ficciones con mejor crecimiento en su entrega inicial en la historia de HBO. En España, al igual que el resto de títulos de la prestigiosa cadena, se puede ver completa de la mano de HBO Max desde el 20 de octubre.

Con respecto al contenido de la segunda temporada de 'Task' aún no ha emergido información, pero desde Deadline se apunta que Mark Ruffalo volverá a ponerse al frente del elenco para retomar el rol del agente Tom Brandis. "Es raro que un guionista logre equilibrar una narrativa humanista con una trama intrincada y explosiva, pero Brad Ingelsby es uno de los grandes de nuestra industria y no tenemos ninguna duda de que volverá a impactar de forma tan profunda y adictiva en la segunda temporada", ha expresado Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y directora de series dramáticas y películas de HBO.

Comedia al máximo

El cierre de ' Los Gemstone ' y ' Curb Your Enthusiasm ' habían rebajado considerablemente el flujo humorístico de HBO, pero

El primero ha conseguido que 'La empresa de sillas' sea "la comedia más vista de HBO en la historia de la plataforma", mientras que la segunda ha impulsado a 'I Love LA' para lograr un "rápido crecimiento" y para ubicarse como "la segunda comedia más vista de HBO en la historia de la plataforma", según informan desde HBO Max. Con este espaldarazo, ambas podrán poner en marcha sus segundas entregas antes de cerrar las primeras, que irán culminando en la recta del final del año.