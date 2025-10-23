Por Julia Almazán Romero |

Hiba Abouk ha dado un paso al frente y ha hablado sin filtros sobre las consecuencias que ha tenido su posicionamiento político. Durante su paso por el Festival de Cine de El Gouna, en Egipto, la actriz reveló que el año pasado fue apartada de una serie en Francia después de expresar públicamente su apoyo a Palestina. "Me parece fundamental apoyar a la causa palestina, hay un genocidio en Gaza y no podemos echar los ojos a un lado", declaró con contundencia.

Abouk explicó que tras pronunciarse sobre esta problemática política, perdió un trabajo que ya tenía firmado. "Tenía un proyecto de una serie el año pasado, que cuando la primera vez me pronuncié, me quitaron, perdí la serie por completo. Luego me enteré de que el productor era judío y la directora también judía", anunció en una entrevista para EFE. Aun así, la actriz afirma que no se arrepiente de haber hablado y que lo volvería a hacer: "Si me han sacado de ese proyecto por ese motivo, me alegro, me han hecho un favor".

Hiba Abouk en la alfombra roja de los Premios Goya 2024

"Obviamente que te cierran puertas, hay un lobby. En España no tanto, con lo cual por ahí tengo muchísima suerte. Sin embargo, he trabajado mucho en Francia, allí hay un lobby judío del cine muy establecido", añadió, convencida de que su postura ética está por encima de cualquier papel. "Me olvido de la actriz que soy. No me interesa Hiba Abouk, soy una persona que solidarizo con la gente que está sufriendo, y se está muriendo de hambre, de bombas aterrorizadas", sentenció.

Hiba Abouk en el episodio de 'La Nuit de Eva' de 'Eva & Nicole'

Un discurso de compromiso y diversidad

La intérprete, conocida por sus papeles en ' El Príncipe ' o ' Eva & Nicole ', señaló que, aunque las consecuencias laborales son reales, la libertad de expresión y la empatía están por encima del miedo. "En esta vida,, pero hay que hacerlo", reflexionó. Además, lamentó que muchos compañeros no se atrevan a pronunciarse: "".

Más allá de la polémica, Abouk reivindicó la necesidad de que el cine avance en representación y rompa con los moldes preestablecidos. La actriz tiene claro que los papeles de figuras árabes "en todas partes está estereotipado". Bien es cierto que defiende a España como uno de los países donde menos lo está, pero vuelve a subir a la palestra a Francia, donde dice que sí sucede y lo define claramente: "Eso se llama de una palabra: racistas".