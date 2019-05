El hijo de María Jiménez pide respeto tras su ingreso: "No es coherente estar cada dos días en la tele"

María Jiménez continúa ingresada desde el pasado 2 de mayo tras ser operada de urgencia por un problema digestivo. Aunque su familia ha preferido guardar silencio sobre el estado de salud de la cantante, la continua insistencia de la prensa ha obligado a que el hijo de María Jiménez critique a varios medios de comunicación tras la insistente presión que están recibiendo cada día. Unas palabras muy claras que ha dado en directo desde 'Viva la vida'.

Emma García y Alejandro, hijo de María Jiménez en 'Viva la vida'

"¿Cómo está tu madre?", preguntaba Emma García. "Está estable dentro de la gravedad, su organismo está respondiendo bien pero ha sido un proceso a medio plazo porque me estoy dando cuenta que va muy lento", admitía. "Le han quitado la respiración asistida y tiene solamente oxígeno con lo cuál sus pulmones ya están funcionando, cuando vean que funciona 100% le quitarán el tubo", decía Alejandro, reconociendo que lo más importante para su madre era el apoyo de su familia.

A pesar de que anunciaba buenas noticias, confesó que habían vivido días muy difíciles: "Todo es muy complicado. No se está preparado hasta que llega la hora de afrontarlo", añadía. "¿Os está llegando el cariño de todo el mundo?", inquirió Emma. Una pregunta clave que hizo que Alejandro criticara el comportamiento de algunos medios de comunicación. "La gente es muy mala, intenta colarse en el hospital y tratan de sacar información. Hay que estar pendiente a proteger la intimidad y la persona porque se lo merece".

Pide respeto hacia su madre

Alejandro pedía a Emma García que el programa no le volviera a llamar ya que estaba muy ocupado: "Hoy te he atendido porque ya lo había concertado con tu equipo, pero de verdad que no tengo tiempo", sentenciaba. "No es coherente estar cada dos días en televisión. Más adelante habrá más información, pero agradezco vuestro tiempo", concluía la entrevista.