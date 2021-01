Las reacciones al estreno de 'La noche D' de Dani Rovira en La 1: "Le doy dos telediarios"

El 26 de enero se estrenó una de las grandes apuestas de Televisión Española, 'La noche D'. Dani Rovira volvía al trabajo con su primer programa de televisión después de demostrar sus dotes como presentador durante tres años ejerciendo de maestro de ceremonias de los Premios Goya. Aparte de contar con el humor del famoso monologuista y cómico, Rovira estuvo acompañado de grandes invitados y colaboradores.

Dani Rovira y los colaboradores de 'La noche D'

Silvia Abril, Cristina Medina, Belén Cuesta, Anna Castillo, Pepe Viyuela, Antonio Resines o Pablo López han sido algunas de las caras conocidas que estuvieron presentes en el espacio producido por Good Mood, productora de Daniel Écija. A pesar de las expectativas que había en el programa, finalmente los usuarios de Twitter no respondieron como muchos esperaban y las críticas al comedy show se hicieron patentes.

"Hacía tiempo que no me aburría tanto viendo un programa. Le doy dos telediarios..." o "Lo siento por los profesionales que hay en 'La noche D' pero el programa no hay por dónde cogerlo. Es malo a rabiar", son algunos de los malos comentarios que recibió el espacio en su día de estreno. Gran parte de los espectadores notaron que el programa no terminaba de cuajar y su primera entrega resultaba un tanto caótica: "Creo que ha faltado profesionalidad técnica y han sobrado algunas cosas", apuntó uno de los internautas, mientras que otro notó que el guion "no está muy bien trabajado".

Hacía tiempo que no me aburría tanto viendo un programa. Le doy dos telediarios... #LaNocheDAmor — edu16995 (@edu169951) January 26, 2021

Lo siento por los profesionales que hay en #LaNocheDAmor, pero el programa no hay por donde cogerlo. Es malo a rabiar.



¿Cómo TVE ha dado luz verde a este programa? No lo entiendo. — M ???? (@casasola_89) January 26, 2021

#LaNocheDAmor #LaNocheD Bastante caótico el primer programa. Creo que han faltado profesionalidad técnica y han sobrado algunas cosas. Me ha gustado el inicio y el final, aunque me ha dado la sensación de ir a trompicones todo el rato. Pero no está mal, para empezar @DANIROVIRA — Xabi Aramendia ???????????? (@xabiiitoo) January 26, 2021

#LaNocheDAmor No sé si les está costando arrancar o qué, pero me da la sensación de que el guión no está muy bien trabajado. — Tommy Dox (@tommydoxdj) January 26, 2021

No he entendido aún la mecánica del programa #LaNocheDAmor pic.twitter.com/5bVEyLvFL2 — Kaltetod ?????????????? (@Kaltetod1) January 26, 2021

Este arranque de #LanocheDAmor es para que te quedes o para que salgas corriendo? Màs visto este tipo de sketch, imposible. — Carmen M.Mesa R. ???? (@Adictisima) January 26, 2021

Mira, lo siento, Dani Rovira me gusta, pero el programa no me está gustando, estoy aguantando por Pablo nada más #LaNocheDAmor — Sonia ???? (@SeaftPablo) January 26, 2021

Comparaciones con 'El hormiguero'

Si es cierto que hubo mayor número de críticas negativas, 'La noche D' también contó con el apoyo de otros espectadores que incluso llegaron a comparar el espacio presentado por Dani Rovira con 'El hormiguero': "'La noche D' es mucho mejor que 'El hormiguero'. Enhorabuena, Dani". Aunque el espacio emitido en La 1 tuvo un estreno bastante discreto con un 9,7% de cuota de pantalla y 1.318.000 de espectadores, consiguió conquistar a algunos de los usuarios que afirmaron haber pasado "una noche de risas".

Que nos gusta en España echar mierda. Por lo menos están arriesgando con algo distinto, que llevamos años viendo lo mismo en TV da igual el canal. #LaNocheDAmor — jondalar (@SanJondalar) January 26, 2021

Me ha encantado el programa. Con sus más y sus menos, pero hemos pasado una noche de risas en casa, que eso, en estos tiempos, se cotiza caro!! Gracias @DANIROVIRA por hacerlo posible!!! ?? #LaNocheDAmor — Ester??#Espabilada (@Mofletes1974) January 26, 2021