La espera ha concluido y por fin podemos disfrutar de la tercera temporada de 'You', que se encuentra disponible en Netflix desde el 15 de octubre. La adaptación televisiva de las novelas de la autora Caroline Kepnes regresa a la plataforma digital con nuevos episodios que están marcados por el nacimiento de Henry, el hijo recién nacido de Joe (Penn Badgley) y Love (Victoria Pedretti). Ambos inician una nueva etapa en familia que está llena de cambios, incluida la mudanza a un nuevo hogar situado en los suburbios, lo que les aleja de la gran ciudad. No obstante, por mucho que traten de cambiar sus vidas, los dos conservan sus obsesiones y problemas.

Como podemos comprobar, la nueva temporada de 'You' llega cargada de novedades. Sin embargo, probablemente la más llamativa sea la incorporación de nuevos y numerosos rostros que darán vida a diferentes personajes que, en mayor o menor medida, se interpondrán en el camino de Joe. De este modo, más de una decena de actrices y actores ampliarán el elenco de la serie. Por este motivo, a continuación, queremos repasar la trayectoria de los intérpretes que se unen a la ficción de Netflix de cara a los nuevos capítulos para que los puedas ubicar y no te quedes con la sensación de que su cara te suena.

1 Michaela McManus es Natalie

Michaela McManus en 'You'

El nuevo objetivo de Joe será su vecina Natalie, casada y con una exitosa vida a nivel social y profesional. Esta mujer será quien se ponga en su punto de mira, sobre todo cuando descubra que las apariencias engañan y que no es oro todo lo que reluce detrás de esa supuesta apasionante forma de vida. La responsable de interpretar a Natalie es Michaela McManus, conocida por su participación en 'One Tree Hill', donde encarnó a Lindsey en varios episodios de la quinta temporada. También fue la encargada de dar vida a Jules en 'Crónicas vampíricas'. Asimismo, ha tenido papeles recurrentes en series como la longeva 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales', 'Awake', 'Terapia de choque', 'SEAL Team', 'Aquarius' y 'The Orville'. Antes de su incorporación a 'You' fue la protagonista de 'The Village', drama de la NBC que fue cancelado tras su primera y única temporada estrenada en 2019.

2 Scott Speedman es Matthew

Scott Speedman en 'You'

El actor Scott Speedman se incorpora a 'You' para encarnar a Matthew, un célebre director ejecutivo que también es padre de familia. La comunicación parece no ser su fuerte y, además, esconde un lado oscuro. Speedman se dio a conocer en la pequeña pantalla a mediados de los noventa gracias a la serie 'Nancy Drew'. Su siguiente papel importante fue en 'Felicity', donde dio vida a Ben, uno de los personajes principales. Además, también le hemos podido ver en 'Último destino' y en 'Animal Kingdom', donde se metió en la piel de Barry 'Baz' Blackwell. Actualmente, el actor británico-canadiense ha regresado a 'Anatomía de Grey' en su temporada dieciocho para volver a interpretar al doctor Nick Marsh, un cirujano que en la temporada catorce apareció de forma capitular.

3 Tati Gabrielle es Marienne

Tati Gabrielle en 'You'

La tercera temporada de 'You' presentará a Marienne, una inteligente bibliotecaria con una fuerte personalidad y que reside en el mismo barrio que los protagonistas. Además, es una mujer muy observadora y que no pierde detalle de todo lo que sucede en su vecindario, lo que no le impide esconder sus propios secretos. Tati Gabrielle es la actriz responsable de defender este papel, una labor que desempeña tras su paso por series como 'The 100', donde interpretó a Gaia, personaje recurrente desde la cuarta y hasta la séptima temporada. Asimismo, también ha formado parte de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', donde dio vida a Prudence, hija ilegítima de Padre Blackwood que estudia en la Academia de las Artes Ocultas y forma parte del trío conocido como las Hermanas Extrañas.

4 Shalita Grant es Sherry

Shalita Grant en 'You'

En los nuevos episodios veremos a Sherry, una madre influencer muy conocida localmente, pero llena de inseguridades. Este personaje está vinculado estrechamente a Love, pues la protagonista entrará de lleno en el exclusivo y elitista círculo social de su nueva vecina cuando esta se sienta amenazada por la presencia de la recién llegada al vecindario. Shalita Grant es la intérprete que ha sido la elegida para encargarse de ponerse en la piel de Sherry. Si has seguido 'NCIS: New Orleans' seguramente te sonará porque formó parte del elenco principal durante varias temporadas interpretando a la agente Sonja Percy. También ha aparecido en la tercera temporada de 'Santa Clarita Diet', donde encarna a la agente del FBI Tess Rogers. Además, ha tenido papeles recurrentes en series como 'Melissa y Joey', 'Bones' y Navy. Investigación criminal'.

5 Travis Van Winkle es Cary

Travis Van Winkle en 'You'

La tercera temporada también nos descubrirá a Cary, un carismático y acaudalado empresario que dirige una compañía de suplementos. Ante la llegada de Joe al vecindario, será uno de los primeros en acercarse a su nuevo vecino para darle la bienvenida y brindarle una cálida acogida, invitándole a formar parte de su círculo más íntimo. Travis Van Winkle ha sido escogido para dar vida a este personaje. El actor fue uno de los protagonistas de 'The Last Ship' durante cinco temporadas en las que interpretó al teniente Danny Green. Igualmente, fue parte del elenco de 'Instinct', drama policial en el que dio vida al detective Ryan Stock. También ha tenido papeles recurrentes en ficciones como 'Sensación de vivir: la nueva generación' y 'Doctora en Alabama'.

6 Ben Mehl es Dante

Ben Mehl en 'You'

Bibliotecario de profesión y un hombre dedicado a su familia, así es Dante, un hombre que perdió la vista durante su periodo en el ejército, una etapa que le dejó secuelas físicas y también psicológicas. Su mayor sueño es seguir ampliando su familia, un deseo que intenta alcanzar al mismo tiempo que ayuda a sus amigos con sus respectivos hijos. El responsable de defender este rol es el actor Ben Mehl, conocido especialmente por su interpretación en 'The Good Wife', donde se mete en la piel de Wood Hochstadter. De hecho, esta ficción es la más destacable de su trayectoria en lo que se refiere a su participación en producciones televisivas, pues el intérprete ha desarrollado su carrera especialmente en el mundo del teatro, donde ha participado en diversas obras y montajes teatrales.

7 Shannon Chan-Kent es Kiki

Shannon Chan-Kent en 'You'

La familia y el deporte son los aspectos más importantes en la vida de Kiki, una madre y fiel esposa que trabaja como entrenadora personal. Forma parte del grupo de amigas de Sherry, por lo que también aprovecha su tiempo libre para cotillear con sus amigos y vecinos mientras disfruta de un buen café. Shannon Chan-Kent es la intérprete que da vida a este personaje, actriz que hemos visto previamente en ficciones como 'Una vida inesperada', 'Girlfriends' Guide to Divorce', 'La Travesía', 'Life Sentence', 'Trial & Error', 'Woke' y 'Superbook'. Además, de forma reciente ha participado en 'Good Trouble' encarnando a Ruby y en la recién estrenada producción de Netflix titulada 'Otra vida', en la que interpreta a Iara. Asimismo, en su currículum cuenta con una gran cantidad de trabajos como actriz de voz en diversas series de animación, labor en la que se ha especializado.

8 Christopher Sean es Brandon

Christopher Sean en 'You'

Christopher Sean se une a 'You' para encarnar el rol de Brandon, el marido de Kiki. Se trata de un hombre que se hizo rico en su juventud, cuando decidió invertir en el mundo de la tecnología. Esa decisión le ha permitido llevar una plácida vida sin necesidad de trabajar, por lo que dedica la mayor parte de su tiempo a quedarse en casa cuidando de sus hijos. La carrera como actor de Sean comenzó con diferentes películas independientes hasta que logró un rol recurrente en 'Hawai 5.0', donde se mete en la piel de Gabriel Waincroft, un criminal fugitivo que tiene lazos familiares con Chin Ho Kelly (Daniel Dae Kim). También le hemos visto en 'The Bay' y 'Days of Our Lives'. Además, ha puesto voz a diferentes personajes de series de animación y de videojuegos.

9 Ayelet Zurer es la Doctora Chandra

Ayelet Zurer en 'You'

En los nuevos episodios de 'You' seremos testigos de varias sesiones de terapia de pareja que están dirigidas por la doctora Chandra, una elegante terapeuta que muestra una actitud fría y distante que dan a entender que tiene una personalidad un tanto brusca. Sin embargo, eso no le impide ser una gran profesional en su campo, logrando llegar hasta el fondo de los problemas en cada sesión con sus diferentes clientes. Ayelet Zurer ha sido la elegida para interpretar dicho personaje, actriz conocida especialmente por su participación en películas como "Munich" y "El hombre de acero". No obstante, también ha trabajado en televisión, donde ha tenido varios roles en series como 'Daredevil', donde encarna a Vanessa Marianna. Uno de sus últimos papeles ha sido en 'Perdiendo a Alice', producción israelí distribuida por Apple TV+ que vio la luz a principios de 2021.

10 Chris O'Shea es Andrew

Chris O'Shea en 'You'

En el círculo social de Sherry también nos encontramos con Andrew, un padre de familia al que le gusta cuidar su cuerpo y mantenerse en forma. Igualmente, nunca se pierde la oportunidad de cotillear con sus amigos, una de sus mayores aficiones y que le permite mantenerse al tanto de todo lo que ocurre en el barrio. Chris O'Shea es el actor que da vida a este personaje y al que previamente hemos visto en otras series como 'Papá canguro', en la que interpreta a Philip, un profesor universitario que mantiene un idilio con Riley (Chelsea Kane) en la tercera temporada. Uno de sus roles más conocidos es el de Jareth Glover en 'Madam Secretary'. También ha participado de forma recurrente en 'Gone', drama en el que da vida a Noah, un viejo amigo de la infancia del protagonista.

11 Dylan Arnold es Theo

Dylan Arnold en 'You'

El actor Dylan Arnold da vida a Theo, uno de los nuevos vecinos de Joe y Love en la tercera temporada. El joven es un estudiante universitario bastante inteligente y perspicaz y que tiene una relación complicada con su padrastro. Sus problemas personales le convierten en una persona vulnerable y que muestra en ocasiones ciertos comportamientos que pueden poner en peligro su vida. Arnold cuenta con una trayectoria que incluye varios títulos tanto en la gran como en la pequeña pantalla. Uno de sus primeros papeles reseñables fue en la película de Netflix 'Mudbound'. Al poco tiempo obtuvo su primer personaje recurrente en la sexta temporada de 'Nashville', donde interpreta a Twig, uno de los amigos de la infancia de Jonah Ford. Asimismo, en televisión le hemos visto en 'The Purge' y en uno de los episodios de la antología 'Into the Dark'.

12 Jack Fisher es Joe de niño

Jack Fisher en 'You'

La tercera temporada de 'You' tendrá flashback que nos mostrarán el pasado de Joe, centrándose en su etapa preadolescente. En esos recuerdos descubriremos una época del protagonista en la que creció siendo un niño acosado. Jack Fisher será quien ejerza de Joe de niño, tratándose de la incorporación más joven. Sin embargo, a pesar de su corta edad, ha participado en diversas series de televisión con papeles episódicos. Entre otras, se incluyen ficciones como 'American Horror Story', 'The Last Ship', 'Legends of Tomorrow', 'NCIS: Los Ángeles', 'Grace and Frankie', 'Agents of SHIELD' y 'Los Conner'. También ha tenido un rol recurrente en 'Navy: Investigación criminal', donde da vida a Phineas, un niño huérfano que entabla una estrecha relación con Gibbs.