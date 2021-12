La carrera profesional de María Patiño atraviesa uno de sus momentos más dulces, presentando con buenas audiencias 'Socialité' y colaborando en 'Sálvame' habitualmente. Sin embargo, la periodista se sinceró sobre una de las etapas más oscuras de su vida, los años en los que sufrió las consecuencias de la bulimia, un trastorno alimenticio que le hizo tener una complicada relación con la comida.

María Patiño, en el plató de 'Socialité'

Aunque ya había explicado públicamente que había padecido este trastorno en el pasado, nunca se había abierto tanto para hablar de ello: "Era una manera de autodestruirme y castigarme", aseguró en su entrevista para la revista Lecturas. Para acabar con el problema, Patiño se sometió a un tratamiento experimental en la Facultad de Psicología de Sevilla, lo que le ayudó, aunque con mucho esfuerzo: "Me resultó difícil salir después de muchos intentos", relató la periodista.

La presentadora aseguró que está recuperada y que lleva una alimentación adecuada: "Llevo una vida saludable, pero no puedo saltarme una comida". Sin embargo, existen algunos momentos en los que todavía siente cierto miedo: "Yo nunca podría darme una comilona, porque podría pasarme factura", admitió durante su conversación con Omar Suárez, su compañero en 'Sálvame'.

"Te crees que eres peor que los demás"

El duro testimonio de Patiño se centra en el daño psicológico que la bulimia le pudo provocar durante su juventud. De hecho, ella misma lo recordó como una auténtica pesadilla: "Te crees que eres peor que los demás y que no haces feliz a nadie", afirmó la periodista. Pese a esto, la presentadora de Mediaset aseguró que después de superarlo no volvió a verse mal físicamente: "Tras verme recuperada, nunca he tenido complejos de nada", sentenció.