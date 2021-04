La tarde del martes 13 de abril, ante la circulación de noticias que desmentían el testimonio de Rocío Carrasco sobre su intento de suicidio, la productora de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' quiso dejar muy claro, a través de Jorge Javier Vázquez, la veracidad de dicho episodio. El presentador lanzó, a través de 'Sálvame' un contundente mensaje contra aquellos medios que habían tratado de derribar ese duro episodio, después de compartir las intenciones de La Fábrica de la Tele de mostrar toda la documentación pertinente para probarlo, durante la emisión de la docuserie del miércoles 14 de abril.

Jorge Javier habla en 'Sálvame' de las dudas sobre el intento de suicidio de Rocío Carrasco

"Esta productora quería aclarar de una manera tajante algo que se ha venido publicando estos últimos días", anunciaba el presentador. "En algunos medios y publicaciones, se ha dudado del intento de suicidio de Rocío Carrasco, asegurando que no existía ningún documento oficial y que únicamente se había tomado tres pastillas, con lo cual eso tenía poco de intento de suicidio, es decir, lo que se pretendía era echar por tierra su testimonio. "En algunos medios y publicaciones, se ha dudado del intento de suicidio de Rocío Carrasco, asegurando que no existía ningún documento oficial y que únicamente se había tomado tres pastillas, con lo cual eso tenía poco de intento de suicidio, es decir, lo que se pretendía era echar por tierra su testimonio", comentó Jorge Javier, con cierta ironía.

El catalán apuntó a que eso era "algo que, desde algunos medios, se viene intentando hacer desde que se estrenó el documental", para después opinar que, "aparte del éxito de audiencia que está teniendo, que es algo que escuece muchísimo, también escuece por todo el revuelo que se ha montado". "Me está costando cada vez más entender que, en esta profesión, vayamos cada vez más a dudar de aquellos productos que no hacemos, pero esa es otra línea de debate", añadió Jorge Javier. "Desde la productora quieren aclarar que no se insistió más en la explicación del intento de suicidio porque no lo consideraron necesario, porque no querían ahondar en ese tema", aclaró entonces Vázquez, quien anunció entonces que "mañana se va a exhibir el documento oficial que acredita que Rocío Carrasco, porque existe el parte pese a lo que digan algunos medios, que no les engañen, por favor".

"Rocío Carrasco se tomó en realidad 32 pastillas"

"Una de las cosas que creo que, con muy mala intención, con poca profesionalidad y poco rigor, se decía que cómo se iba intentar suicidar con tres pastillas. Esa no es la información", declaró Jorge Javier, tajante, para proceder a explicar lo que habría ocurrido realmente. "No es que se intentara suicidar con tres pastillas: es que se intentó suicidar con tres clases de pastillas. Rocío Carrasco se tomó en realidad 32 pastillas, de tres clases diferentes", manifestó el catalán, para después recalcar que "todo esto está acreditado y mañana se explicará con muchísimos más datos".

"Creo que los espectadores y lectores de periódicos tienen que empezar a valorar si la información que reciben es creíble o no, si puede responder a algún fin o no, ir en contra de según qué reportajes o intentar, directamente, cargarse un producto", reflexionó entonces Jorge Javier, antes de animar a la gente, "como público, tenemos que intentar aprender, desarrollar un espíritu crítico". "Desmentimos categóricamente la información que se ha publicado en algunos medios, que el intento de suicidio fuera mentira", subrayó Vázquez, con firmeza, antes de concluir lanzando una inquietante cuestión: "no se sabe bien por qué extraña razón estamos poniendo el testimonio de esta muchacha continuamente en duda. Creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer".