El programa brasileño 'A Fazenda', la versión local de 'La granja de los famosos', se encuentra lidiando con una acusación de violación a una de sus concursantes. Las autoridades investigan el presunto abuso sexual de Leno Maycon Viana Gomes, conocido como Nego do Borel, hacia Dayane Mello, su compañera en el reality show de RecordTV, mientras esta se encontraba en estado de embriaguez.

Dayane Mello en 'A Fazenda'

"La abogada de la víctima compareció en el distrito policial y relató los hechos y presentó las imágenes de lo ocurrido", explica una nota de la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo. El equipo jurídico de la modelo se personó en las instalaciones policiales para presentar la denuncia, adjuntando las imágenes grabadas que circulan por las redes sociales y que pertenecen a la madrugada del 25 de septiembre. Tras la polémica suscitada por parte de los espectadores, la dirección de 'A Fazenda' decidió expulsar al cantante.

Mello, quien asegura no tener ningún recuerdo de lo sucedido, sigue formando parte del concurso, mientras que su familia y su equipo jurídico luchan por visibilizar el caso mediante los perfiles oficiales en redes sociales de la concursante. Además, la defensa se encuentra preocupada por si pudieran expulsar a la modelo de tener contacto con sus abogados o familia, tal y como recoge el diario local Extra. "Record nos impide tener contacto con Dayane, bajo amenazas de eliminarla del programa. En este momento necesitamos el apoyo de la opinión pública, al fin y al cabo, Dayane tiene derecho a contar con un apoyo especializado para la comprensión real de lo sucedido sin, por tanto, correr el riesgo de ser expulsada del programa, como manifestó su voluntad de permanecer y seguir jugando por el premio, que puede ayudarla a ella y a su familia".

Nego de Borel, denunciado en el pasado

La denuncia por parte de Dayane Mello no es la única a la que se enfrenta Nego do Borel. El cantante ya carga a sus espaldas con otras por abuso físico, psicológico y sexual, informa El caso. El perfil de Instagram de este publicó un comunicado, donde asegura que "es muy triste vivir en un mundo donde todo lo que haces es juzgado e interpretado en función de lo que creen que eres y no de lo que eres en realidad". Antes de que tuvieran lugar los hechos denunciados, varios concursantes le pidieron a Borel que no durmiera con Dayane sin su consentimiento.