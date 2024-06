Por Almudena M. Lizana |

Kiko Hernández fue el encargado de soltar un bombazo que afectaría directamente a Terelu Campos en 'Ni que fuéramos Shhh'. El colaborador del programa de Ten contó el 11 de junio de 2024 que la presentadora de televisión había sido víctima de una estafa, ya que prestó 50.000 euros a una persona hace unos años y todavía no se los ha devuelto.

'Ni que fuéramos'

A raíz de esta noticia,. Esta broma y lo que se contó en 'Ni que fuéramos' no habría sentado nada bien a la hija de María Teresa Campos , que ha reaccionado a lo ocurrido en ' D Corazón '.

"Terelu, querida. ¿Te han estafado?", le preguntaba directamente Jordi González. "No tengo nada que contar. No es verdad, yo no he prestado dinero. Las cosas no son así. No he dicho que nadie me deba dinero, digo que yo no lo he prestado", puntualizaba Terelu Campos, muy molesta con la situación. Para poner en contexto al espectador, el programa de La 1 emitía un vídeo obviando por completo a 'Ni que fuéramos Shhh', centrándose tan solo en los titulares que generó la noticia de Kiko Hernández en Ten.

"Me molesta hablar de esto muchísimo, es incómodo y tal y como se ha dicho no es verdad, es totalmente incierto. Si se cuentan las cosas, que se cuenten cómo son. (...) Que diga el nombre de ese compañero, es tu amigo, nómbralo, nómbralo tú. No le digas a tu compañero que cuente, cuéntalo tú", saltaba Terelu Campos, sin dar nombres. "Si tengo que desmentir todas las imbecilidades que se han dicho de mí... Si eso me rentara lo haría, pero no me renta nada", aclaraba la colaboradora.

¿Qué sabe Kiko Matamoros?

"Es mentira, totalmente falso, que alguien me haya pedido ni yo haya dado 50.000 euros a nadie. Es totalmente mentira. Escuchan campanas, pero no saben la iglesia. El que sabe la Iglesia, que ahí hay una persona que lo sabe perfectamente, que lo cuente bien", decía Terelu Campos, haciendo una posible referencia a Kiko Matamoros, que fue el único colaborador en aclarar entonces que él ya sabía de esa información, insistiéndole a Lydia Lozano durante el crowdfunding para Terelu con la hucha de cerdito en que no dijera que se trataba de una estafa.

"Es una persona de la que yo no he hablado nunca en la vida, que es anónima. No es la única persona que me debe dinero", puntualizaba Terelu Campos, volviendo a recalcar que ella "jamás ha prestado 50.000, ni 40.000, ni 30.000 euros", cerrando así el tema en cuestión y pasando a hablar de los Premios de la Moda de RTVE.