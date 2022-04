El viernes 1 de abril, Lucía Sánchez sorprendía a sus compañeros de 'Baila conmigo' y a los espectadores del dating show al desvelar que estaba embarazada de Isaac Torres, su expareja. La noticia enseguida dio mucho de que hablar en redes sociales, incluso de su exnovio, y sirvió como gancho al formato para la entrega del lunes 4 de abril, cuando la gaditana volvió al programa para dar más detalles de la noticia, como el hecho de cuál fue su propia reacción o la del propio Torres al saberlo.

Lucía habla con Nagore de su embarazo en 'Baila conmigo'

Lo primero que Nagore Robles quiso saber al arrancar el encuentro fue el hecho de si el embarazo "ha sido buscado", ante lo que Sánchez declaró que "los dos sabíamos los medios que poníamos y los que no, pero tampoco es que lo esperáramos, y menos en esta situación". Al abordar cómo descubrió que estaba encinta, la gaditana relató que todo se había debido a "alguna molestia" que había sentido: "como alguna vez he tenido algún que otro problema, fui al médico. Pensaba que era lo mismo que otras veces y me preguntaron por las probabilidades de embarazo. Yo dije que no, que imposible, y sí, era". "Empecé a temblar, a llorar. No podía ser en ese momento de mi vida", reconoció la gaditana, cuando Robles le preguntó por lo que había sentido al confirmar las sospechas del médico.

Tras conocer su estado, algo que se producía "tres semanas" después de haberlo dejado con el catalán, cuando estaba embarazada de "cuatro o cinco semanas", Sánchez no dudó en compartirlo con él: "en ningún momento pienso en no decírselo, porque tiene el mismo derecho que yo. Lo llamo y se lo digo directamente". Sobre la respuesta de Torres, la gaditana confesó que fue "al principio un poco rara, como dudando de mí. De que fuera o no de él", pero enseguida matizó que "también es verdad que le duró dos minutos. Dijo que estaba muy contento, que iba a estar conmigo". "En ningún momento me hizo una propuesta de aborto ni nada de eso, se portó muy bien. Pero no sé por qué, llegó un momento que dejó de preguntar y de preocuparse", añadió Sánchez, tras lo cual despejó por completo las posibles dudas de Torres al asegurar que no había estado con ningún hombre tras cortar la relación "y no me gusta reconocérselo. Me gustaría decirle que he estado con doscientos, pero no".

"Ni yo quiero estar con él, ni él, conmigo"

Tras conocer su embarazo, Sánchez tuvo que "esperar una semana, porque era muy poco tiempo y no sabía si iba a cuajar o no" y, un día antes de la cita, Torres se había puesto en contacto con ella para tranquilizarla. No obstante, desde entonces, la gaditana confesó que no había tenido más noticias del catalán hasta que no hizo pública la noticia. "Nunca llega a preguntarme. Me duele y lo bloqueo a las dos semanas. Existen las llamadas, y no recibo ninguna en mes y pico", compartió Sánchez.

Robles quiso saber además si, en algún momento, se había planteado interrumpir el embarazo, a lo que la aludida respondió con un rotundo "nunca": "respeto a quien lo hace, pero no ha entrado nunca en mis planes". Además, la gaditana también hizo alusión a las críticas que había recibido, especialmente a aquella "gente que me dice que es mentira, un montaje: es gente que no me conoce, porque yo sería incapaz de jugar con algo así". "Ni yo quiero estar con él, ni él, conmigo, eso está muy claro. Ni lo pretendo", subrayó Sánchez, tras lo cual recalcó también que "quiero recordar que no solo es de él, es mío. Yo lo quiero y punto. No tengo que dar más explicaciones".