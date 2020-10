Jorge Javier Vázquez envía un inesperado mensaje a María Teresa Campos: "Yo también quiero la reconciliación"

Desde aquella entrevista en 'Sábado deluxe' a María Teresa Campos el 3 de octubre, la relación entre la periodista y parece haberse ido a pique. La discusión que tuvieron en plató no fue cosa de una noche, pues ambos han seguido mostrando su enfado, haciendo que muchos se posicionen e incluso hayan llegado a intervenir para arreglar la situación entre ambos.

Jorge Javier Vázquez manda un mensaje a María Teresa Campos, en 'Sálvame'

Ambos necesitaban tiempo para reposar el enfado y parece que ahora, más de dos semanas después, podría empezar a solucionarse el conflicto. Ha sido María Teresa quien se ha puesto en contacto con con Jorge Javier, enviándole un mensaje "conciliador" con el que dejaría claro que tiene ganas de retomar la amistad que hay entre ambos.

Durante el programa de 'Sálvame' del miércoles 21 de octubre, Jorge Javier Vázquez se lanzó y cogió el móvil para enviar un mensaje de voz en directo a ella: "Teresa, escucha una cosa, estoy en directo dejándote el mensaje para que lo escuche toda España. He dicho que me has mandado un mensaje conciliador, que yo también quiero la reconciliación, que ya no tenemos tiempo de guerras y ya tenemos bastante con la que nos está cayendo".

Una conversación pendiente

"No tenemos que alimentar más y que todo lo que sentimos el uno por el otro creo que seguirá en pie, pero tenemos una conversación pendiente", continuaba diciendo en su mensaje Jorge Javier Vázquez, quien no quiso presionar a la periodista y le dijo que ese mensaje podía llegar en el momento que ella viese oportuno: "Yo no quiero que te agobies bajo ningún concepto".