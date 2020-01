Iván González, extronista de 'MyHyV', ficha como concursante de 'Grande Fratello VIP 2020'

El modelo español Iván González es conocido por haber sido tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' y por haber participado en 'Supervivientes'. Dentro de la lista del mundo de los realitys al modelo español solo le quedaba participar en 'Gran Hermano VIP' y así lo hará pero en la versión italiana del mismo, en 'Grande Fratello VIP'. El joven se suma al elenco de la cuarta edición del programa que se emitirá el miércoles 8 de enero en Canale 5.

Su salto a la fama en Italia

Nacido en Jerez de la Frontera y con tan solo 27 años, González tiene una trayectoria más que definida en el mundo de los reality-shows. Comenzó su carrera en España, primero como concursante del dating-show de Telecinco y poco después, se convirtió en el centro de atención de todo el mundo en 'Supervivientes 2017', donde tuvo íntimos encuentros y tonteos con Paola Caruso, finalista de talent Miss Italia. Más tarde, el modelo se desplazó hasta Italia estando soltero, algo que poco tiempo duró, porque al entrar como participante en 'Temptation Island' empezó a coquetear con la actriz y bailarina, Valeria Marini. Después de ella, su corazón lo ocupó Sonia Pattarino, una joven que conoció durante su paso por la versión italiana de 'Mujeres y hombres y viceversa' ('Uomini e donne') y con la que mantuvo una relación de siete meses que terminó en septiembre de 2019.

Su concurso en el dating show como pretendiente de Yanira fue breve pero intenso. Ahora, y como todo un experto en cuanto a concursos se refiere, el modelo se embarca en una su nueva aventura italiana: "Me embarco en esta nueva aventura, la cual me hace mucha ilusión, en un país al cual adoro y es como mi segunda casa, donde me pienso desnudar en cuerpo y alma. Espero disfrutar la experiencia y dar todo de mí. Espero vuestro apoyo y cariño", escribió junto a una publicación en su perfil de Instagram en el que compartía una foto completamente desnudo.

El equipo de 'Grande Fratello VIP

Iván González es uno de los diecinueve competidores de 'Grande Fratello VIP', junto a él veremos a: Rita Rustic, Fabio Testi, Michele Cacuzza, Paolo Civarro, Adriana Vople, Antonella Elia, Antonio Zequila, Paola Di Benedetto, Andrea Denver, Fernanda Lessa, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Licia Núñez, Clizia Incorvaia, Carlotta Maggiorana, Elisa De Panicis, Pago, Andrea Montovoli, Bárbara Alberti.

A los concursantes se suman cuatro conocidos aspirantes de ediciones anteriores de 'Grande Fratello VIP', la versión italiana de 'Gran Hermano': Pasquale Laricchia, Salvo Veneziano y Sergio Volpini. Pero no serán los únicos en unirse a la nueva entrega del formato porque junto al director Alfonso Signorini, estarán Pupo y Wanda Nara, ambos acudirán como comentaristas del programa y servirán de respaldo de Signorini.