La entrevista de Pepe Navarro en 'Sábado deluxe' desmintió la versión de Ivonne Reyes, quien sigue manteniendo que el presentador es el padre de Alejandro Reyes, el primogénito de la venezolana. Aunque la modelo todavía no reapareció ante las cámaras tras la intervención de Navarro, sí hizo público su enfado con el que, según la justicia, sí es el progenitor del joven.

Ivonne Reyes y Pepe Navarro

El encargado de trasmitir las impresiones de Reyes fue Kiko Matamoros, el colaborador de 'Viva la vida', quien aseguró que había hablado con ella durante la emisión del programa del 28 de noviembre. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP 5' afirmó que no vio la entrevista de Navarro en directo para no "volverse loca". Sin embargo, el madrileño comentó que sí le había llegado todo lo que el comunicador contó en el plató del espacio de La Fábrica de la Tele.

Según Matamoros, Reyes cree que la intervención de Navarro fue una estrategia para provocarla: "Creo que lo que pretende Pepe es que presente una demanda o querella contra él para acogerse al exceptio veritatis", la posibilidad jurídica para abrir de nuevo la causa judicial. Es decir, gracias a esta estrategia, el presentador podría aportar más documentación si ella se persona contra él, pues, de lo contrario, sería muy difícil que hubiera cambios en la resolución del procedimiento.

¿Busca proteger a su hijo?

Aunque Matamoros detalló que no se lo había contado directamente Reyes, el colaborador lanzó una teoría sobre las intenciones de la venezolana: "Ella cree que el mayor favor que le puede hacer a su hijo es que, cuando Pepe fallezca, herede su parte", afirmó el madrileño. De esta manera, quiso matizar que no era solo por el dinero, también explicó que para ella era importante "no defraudar" a Alejandro Reyes.