Jackson y April vuelven a 'Anatomía de Grey' en el cierre de la temporada 18

'Anatomía de Grey' se ha aficionado a los regresos. La decimoséptima temporada trató de aliviar la pesada carga de la pandemia de coronavirus trayendo de vuelta a rostros muy reconocibles, aunque también tuvo que lidiar con alguna que otra marcha. La despedida más sonada de aquella tanda fue la de Jesse Williams que, en busca de nuevas aventuras profesionales, dejó la serie de ABC. Sin embargo, no tardará en enfundarse la bata de nuevo.

Jesse Williams y Sarah Drew en 'Anatomía de Grey'

Como adelanta Deadline, Williams volverá a meterse en la piel de Jackson en un capítulo de la presente temporada. En concreto, el retorno se producirá en la última emisión de la decimoctava entrega, que verá la luz el 26 de mayo en ABC. Y para que el evento se aún más especial, esta esperada vuelta será doble, ya que Sarah Drew también retomará el papel de April.

Así pues, una de las parejas más populares de la ficción creada por Shonda Rhimes se reunirá de nuevo, prolongando la trama con la que se enviaba a Jackson a Boston en el episodio "Look Up Child" en mayo de 2021. En aquel momento, el doctor visitaba a su ex para informarle de su decisión de mudarse a una nueva ciudad, y ella le desvelaba que se había quedado soltera tras separarse de su marido.

¿Juntos para siempre?

No obstante, por ahora no se sabe en qué estado se encuentra la relación entre ambos personajes, que viene de largo. Por un lado, Drew irrumpió en la serie en la sexta temporada y se mantuvo hasta la decimocuarta, para después regresar con ese cameo del año pasado, mientras que Williams debutó al mismo tiempo que su compañera y no se bajó del barco hasta la temporada 17. Ahora, tendremos la oportunidad de verles de nuevo, quizá a largo plazo.