Jacob Elordi da detalles sobre 'Euphoria 3' y asegura desconocer qué ruedan sus compañeros

Euphoria ' se convirtió. La serie de Adam Levinson no solo cautivó a miles de fans, especialmente a Zendaya por su brillante interpretación.

Las dos primeras temporadas de 'Euphoria' lograron que, por ejemplo, Sydney Sweeney se convirtiese poco a poco de un rostro reconocido a una de las novias de América o que Jacob Elordi pasara de ser un guaperas a un ícono de la moda masculina y a ser un interprete muy cotizado en Hollywood, teniendo la posibilidad de trabajar en proyectos de Guillermo del Toro, Paul Schrader o meterse en la piel de Elvis para el drama de Sofía Coppola.

Actores como Sydney Sweeney o Jacob Elordi saltaron a la fama con las dos primeras temporadas de 'Euphoria'

Tras esa segunda temporada parecía que la serie no iría a más y que ese sería su final. Sin embargo, desde HBO nos sorprendieron con la oficialización de una nueva temporada de la serie con gran parte del reparto original volviendo. Entre ellos, está Jacob Elordi quien ha hablando con Variety sobre cómo está siendo rodar estos nuevos capítulos de 'Euphoria'.

Jacob Elordi ha desvelado algunos detalles del rodaje de la tercera temporada de 'Euphoria'

Los porqués de esta respuesta

Desde que supimos que habría una continuación a la serie de Adam Levinson, las informaciones que han ido saliendode la misma. Lo que sabemos es que habrá un salto temporal para Nate, que ahora veremos como adulto. Sobre ello, Elordi dijo: "". Además, añadió que "", haciendo referencia al hecho de que se ruede en 65mm.

Esto se puede deber a que lo último que veíamos es el final de la etapa de instituto para los personajes, por lo que seguramente cada uno continuará su vida y las historias no se entrelazarán tanto como lo hicieron en temporadas pasadas. Además, la disponibilidad para rodar de muchos de los interpretes es ahora muy compleja, ya que varios de ellos están inmersos en más proyectos que deben atender, debido a ese salto de estatus han adquirido.

Por otro lado, también supimos la incorporación de muchos nuevos actores al reparto de 'Euphoria 3'. Entre ellos de Rosalía, quien debutará en una serie estadounidense, o de Priscilla Delgado, a quien conocemos bien en España por su papel como Lucía en 'Los protegidos'.

Estas nuevas adiciones, seguramente, llegan a ser los personajes que completen las nuevas historias de los protagonistas y con los que tendrán sus nuevos arcos argumentales. Pero bueno, a pesar de todo ello, aún es pronto para determinar nada, pero habrá que seguir atentos a lo que digan los involucrados en esta esperada secuela.