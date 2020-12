Jandro abandona 'El hormiguero' tras 14 años: "Gracias por el cariño que me habéis demostrado"

Jandro, uno de los colaboradores históricos de 'El hormiguero', ha anunciado a través de un vídeo que ha colgado en Twitter e Instagram que abandona el programa que le llevó a la fama. De esta manera, se despide del formato presentado por Pablo Motos tras 14 años sorprendiendo al público con sus trucos de magia y su humor.

Jandro haciendo un truco de magia a Rami Malek en 'El hormiguero'

El popular mago no ha hecho público el motivo de su marcha, pero sí que ha reiterado en diversas ocasiones su enorme agradecimiento con el público: "Gracias a todos por haberme acompañado en este viaje tan emocionante, tan loco. [...] Gracias por el cariño que me habéis demostrado cada noche y cada vez que salgo a los teatros y venís a verme". "Espero realmente haberos sorprendido, emocionado o que hayáis pasado un rato realmente agradable", decía Jandro, que ha conquistado también a los estadounidenses tras su paso por el programa 'Fool Us' de The CW.

Sin duda, la audiencia sí que ha disfrutado con las apariciones del mago en la pequeña pantalla, porque sus redes sociales se han llenado de comentarios cargados de cariño. El mago ha querido también agradecer al equipo de 'El Hormiguero' su inestimable ayuda para llevar a cabo sus ideas. "Dar las gracias también al equipo, porque sin un buen equipo detrás, tú no vas a hacer nada bueno", afirmaba Jandro en el vídeo.

Repasa su trayectoria por el programa

El humorista ha recordado algunos de los mejores momentos que ha vivido en el programa, como cuando consiguió "tocar el piano con los pies con Tom Hanks en París" o los trucos que hizo ante Will Smith o Tom Cruise. También ha rememorado sus trucos junto a Yunke: "Estamos los dos vivos de milagro". Además, ha recordado una gran hazaña televisiva: su cámara oculta de "los Pokemon" alcanzó el minuto de oro del programa con casi seis millones de espectadores.

Por ahora, el mago no ha revelado en qué está trabajando o si prepara algo junto a su productora 13 Ideas Imposibles, aunque sí ha mencionado que tiene algún que otro proyecto entre manos. Compañeros de profesión como Frank Blanco o Flipy le han mandado mensajes en los que desean lo mejor en su nueva etapa. Jandro se convierte con esta salida de 'El hormiguero' en el segundo colaborador histórico que se marcha del programa de Pablo Motos, tras el abandono de Pablo Ibáñez, El Hombre de Negro.