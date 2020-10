Jessica Chastain sustituye a Michelle Williams en los 'Secretos de un matrimonio' de HBO

El remake de 'Secretos de un matrimonio' que prepara HBO ha sufrido un importante cambio en su elenco protagonista. A comienzos del pasado mes de julio, la cadena de pago desveló que estaba adaptando la miniserie de Ingmar Bergman con Oscar Isaac y Michelle Williams al frente del reparto. No obstante, durante el desarrollo de su preproducción en plena pandemia se ha caído uno de esos pilares interpretativos, que ha sido sustituido rápidamente por otro no menos robusto.

Oscar Isaac y Jessica Chastain en "El año más violento"

En ese matrimonio en decadencia no veremos a Williams, que ha tenido que abandonar el proyecto por un conflicto en su agenda, como adelanta Deadline. Por lo tanto, HBO ha tenido que cubrir esa notoria vacante con un nombre del mismo perfil: Jessica Chastain. De esta manera, la protagonista de "La desaparición de Eleanor Rigby" se vincula a la miniserie poco antes de que arranque su rodaje, en el que coincidirá una vez más con Oscar Isaac.

Tanto Chastain como Isaac están vinculados también como productores ejecutivos, lo cual evidencia tanto su grado de implicación con la serie como la posición que se han labrado en la industria durante la última década. En el mismo puesto figura Hagar Levi, creador de 'The Affair', que vuelve a trabajar con HBO tras desarrollar 'Our Boys'. En esta ocasión, el creativo israelí se enfrenta al desafío de no desmerecer el trabajo de Bergman a la hora de reflexionar acerca de la realidad de un matrimonio contemporáneo.

Amigos y compañeros

La nueva miniserie de HBO, conocida originalmente como 'Scenes From a Marriage', supone el reencuentro entre Isaac y Chastain tras interpretar a otro matrimonio en 2014 en la película "El año más violento". Sin embargo, el vínculo establecido entre ambos data de mucho antes, ya que han sido amigos desde que coincidieran en las aulas de Juilliard a comienzos de siglo, donde se formaron para llegar a ser los aclamados intérpretes que conocemos a día de hoy.