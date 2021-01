Jesús, indignado ante la cercanía de Marina e Isaac en 'La isla de las tentaciones': "Ni se merece que llore"

El jueves 28 de enero, Telecinco emitió la segunda entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que los participantes por fin se enfrentaban a su primera hoguera en la edición. Un momento que llegaba después de que la alarma sonara hasta tres veces en la villa de los chicos, la primera de las cuales se dio a causa del acercamiento entre Marina García e Isaac Torres, el cual fue el centro de las imágenes que Jesús Sánchez Seda pudo ver de su pareja durante la hoguera.

Jesús, enfadado tras ver a Marina e Isaac en la primera hoguera de 'La isla de las tentaciones'

El turno de Sánchez comenzó con el sevillano manifestando que era "lo peor" que podría encontrarse: "un beso, algo carnal. Pero creo que es muy pronto. Si fuese así, me llevaría un palo tremendo". Después, Jesús pudo ver imágenes de Marina en las que hablaba sobre Isaac con las chicas, bailaba con él y dejaba que le acariciara la nuca, entre otras cosas. "Me da miedo por un lado, porque no es plato de buen gusto que a tu novia alguien le encuentre un poco de feeling, pero sé que ella es abierta", declaró entonces el sevillano, que añadió que "por ahora, lo que he visto tampoco me ha desfasado mucho". "¿Crees que se siente atraída por Isaac?", planteó Sandra Barneda. "No sé si la palabra es atraída, pero ella misma ha dicho que hay algo y quiero saber qué es. Porque si encuentra algo en otra persona que en mí no encuentra, es un problema", opinó Jesús, antes de ver nuevas imágenes.

En ellas, Marina hablaba de la magia que habían perdido con el tiempo, de la relación desgastada, de las rupturas, además de que señalaba que, con Jesús, "nunca me he sentido protegida". "Necesito una chispa en mi relación", manifestaba la sevillana, para indignación de su pareja. "Si soy sincero, la chispa no es la misma que antes", concedió Sánchez, menos comprensivo con la queja sobre la "protección". "¿Que la proteja? Más de lo que la he protegido yo... ella ha sido la que la ha cagado y yo he tenido que ir a contracorriente. Me han dicho de todo sobre ella. ¿Y me va a decir que yo no la protejo? ¿Entonces, qué coño hago?", protestó el sevillano, tras lo cual se mostró molesto ante el hecho de que Isaac supiese cosas sobre él.

"No voy a actuar por despecho"

Para finalizar, Jesús vio imágenes en las que Isaac y Marina flirteaban y bailaban muy pegados, e incluso sostenían un hielo entre sus bocas, lo que provocó que sonara la alarma por primera vez en el reality. "Para mí es un antes y un después. No voy a llorar, porque ni se lo merece. Dentro tengo un puñal ahora mismo, pero no me vas a ver hundido en ningún momento. No se merece de mí nada", declaró Jesús, tajante, tras lo cual opinó que "es una falta de respeto a mí, a mi familia, a su familia y a lo que ha construido en cinco años y se le ha volado en dos días" y recibió el apoyo de sus compañeros. "Lo veo tan absurdo, surrealista e inmaduro por su parte, que ya se dará cuenta. Las mayores tortas se dan sin mano y se la van a dar", declaró el sevillano, que manifestó que "me ha hecho una perrería. Quien hace una perrería es una...". "No encuentro una palabra mas fuerte que decepcionado. Espero que el día que recapacite vea realmente las consecuencias. Yo, por despecho no voy a actuar, porque sé estar en mi sitio", concluyó el sevillano, muy seguro.