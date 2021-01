El acercamiento de Lola y Simone activa dos veces la luz de la tentación en 'La isla de las tentaciones'

El jueves 28 de enero, 'La isla de las tentaciones 3' emitió su segunda entrega en Telecinco, con nuevas imágenes de los diez protagonistas de la edición y los solteros que los acompañaban. Entre ellas, se mostró el creciente acercamiento entre Lola Mencía y Simone Coppola, que arrancó con una exitosa primera cita en la que ambos se mostraron muy felices y cercanos y que acabó provocando que sonara la luz de la tentación en la villa de los chicos no solo en una ocasión, sino en dos, antes de que se celebrara la primera hoguera, y después de que Isaac Torres y Marina García provocaran que sonase por primera vez.

Simone y Lola hacen sonar la luz de la tentación en 'La isla de las tentaciones 3'

"Es un chaval muy caballeroso, dulce, sensible y me gusta esa personalidad", elogió la leonesa, tras una primera cita en la que confesó sentirse intimidada por su mirada, mientras recibía los halagos del italiano. "¿A quién no le gusta gustar y que le digan cosas bonitas?", añadió Mencía, mientras que, al concluir el encuentro, Coppola manifestaba sus intenciones para con la leonesa. "Me quiero ir con Lola. Que lo sepa su novio, que se queda sin novia", declaró el italiano, tajante, a quien su cita llegó incluso a llamarlo "amor" durante la comida. "¿Por qué he dicho eso?", soltó Mencía, tan perpleja como Simone al oír cómo lo había llamado.

"Si él quiere estar conmigo y sabe que me falta esa esencia de cariño, necesito eso para fortalecer la relación", valoró Lola, al hablar con Simone de Diego James Lover. "Me encanta sentirme querida, que me abracen, que me achuchen. Suena típico, pero me hace sentir muy bien", reconocía la participante, tras recibir "mimos" por parte del italiano, quien incluso reconoció que "me sale como darte cariño". "Dame cariño, yo me dejo achuchar", lo animó la aludida, tras lo cual, ante las cámaras, lamentaba que "después me arrepiento. Y luego lo acabo haciéndolo otra vez". "Tengo miedo de acercarme a Simone, pero no puedo evitarlo", se sinceró Lola, tras lo cual confesó que "cuando me acerco a Simone, no pienso en Diego fríamente, pero sí que lo hago después".

"Algo gordo ha tenido que pasar"

Simone y Lola encienden la luz de la tentación por segunda vez en 'La isla de las tentaciones'

Coppola y Mencía llegaron incluso a tumbarse frente a frente en uno de los sofás de Villa Montaña, donde compartieron risas y alguna que otra caricia, además de que la segunda confesó que lo que más le gustaba del italiano era su boca. Algo que acabó con ambos abrazados, momento en el que el italiano incluso le dio un beso en el brazo, lo que hizo saltar la alarma en Villa Playa, donde el propio Diego señaló que "cuidado, que es muy tarde". "Que suene a esas horas, algo gordo ha tenido que pasar", apostaba el santanderino. "Me siento culpable por lo que estoy haciendo con Simone. Creo que voy a hacer daño y me cuesta asimilarlo", confesaba por su parte Lola, ante las cámaras del programa.

Dicha impresión por parte de la leonesa no la frenó a la hora de volver a tumbarse con Coppola en un sofá, en el que apenas mantenían distancia, mientras Lola compartía sus miedos y se acariciaban y se abrazaban, lo que encendió la luz de la tentación por segunda vez, mientras los chicos estaban en el jacuzzi con algunas solteras. "Me da igual de quién sea, nos va a afectar a todos", confesaba Hugo Pérez. "Si nos acabamos de convertir en unos pedazo de cornudos... vamos a ser los cornudos guays de España", bromeó Manu González, quien explicó que "tenemos la incertidumbre de que no sabemos quién puede ser la que haya encendido la luz por tercera vez, pero estábamos tan a gusto que, en el momento, nos la trae al pairo".