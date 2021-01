La sincera confesión de Hugo en 'La isla de las tentaciones': "Estoy más enamorado de lo que pensaba"

El jueves 28 de enero, 'La isla de las tentaciones' alcanzó su segunda emisión, en la que se mostró la primera cita de los participantes, además de su convivencia con los solteros en sus respectivas villas. Ante el reto que suponía la primera hoguera, además, Sandra Barneda acudió a las dos instalaciones para comprobar cómo se encontraban los protagonistas de la edición, momento en el que Hugo Pérez se acabó derrumbando al sincerarse sobre lo que sentía hacia su pareja, Lara Tronti.

Sandra Barneda, emocionada ante las palabras de Hugo en 'La isla de las tentaciones'

"Vais a vivir y sentir multitud de cosas. No es una noche fácil", adelantó Barneda, tras lo cual los participantes compartieron sus inquietudes sobre la primera hoguera, ante la que Hugo confesó estar "nervioso de ver algo de Lara que me pueda molestar". Además, los chicos hablaron de las veces que la alarma había sonado en Villa Playa, algo sobre lo que el gallego opinó que "las tres veces creo que habrá sido la misma chica, no creo que tres de nuestras novias hayan sobrepasado el límite". "¿Cómo estás?", quiso saber entonces Barneda, dirigiéndose a Pérez. "Estoy dándome cuenta aún de que estoy más enamorado de lo que pensaba. Espero no darme la hostia", confesaba el participante, tras lo cual reconoció qué era lo que "me da miedo" de su pareja.

"Siempre dice que está más enamorada que yo, pero las últimas veces, al fallarle tanto, creo que perdió un poco el interés en mí y eso me raya bastante. Pero bueno, vamos a seguir poco a poco", declaró Hugo, ante lo que la presentadora observó que "te veo emocionado". "Al final yo la quiero con locura", admitió Pérez, con voz ahogada. "No me imaginaba que llegara a quererla tanto. Necesito abrazarla", añadió el participante, antes de romper a llorar y recibir el apoyo de sus compañeros. "Es muy fuerte esto. No me lo imaginaba así", confesó el gallego. "¿Qué le dirías ahora si la tuvieras delante?", quiso saber Barneda, ante lo que Hugo respondió "que quiero casarme con ella". "Ella me dijo muchas veces que quiere tener hijos y yo siempre le digo que me veo muy joven aún. Ahora mismo, si pudiera le hacía un hijo aquí mismo, te lo juro", manifestó Pérez, tras lo cual matizó que "a veces, tienes que ponerte en momentos muy jodidos para saber realmente qué es lo que quieres".

"Se han abierto de verdad"

"Aquí me estoy dando cuenta, espero que ella, también", deseó Hugo, cuya emoción acabó contagiando a sus compañeros. "Me siento como él. Esto es más duro de lo que yo esperaba y tengo pánico a que, por entrar aquí, pierda lo que tenía con Claudia", confesó Raúl Ginés, incapaz de contener el llanto. "Me he derrumbado porque esto es un cúmulo de sensaciones, una montaña rusa. Pero hemos venido para eso, para ponernos a prueba y ver si sale todo bien, espero que sí", aclaró el canario, ante las cámaras. "Gracias por vuestra honestidad. Solo así es como se consiguen ver las cosas. Os dije que no iba a ser fácil", declaró Barneda, quien también detectó la emoción de Manu González. "He sentido cómo sus palabras salían por mi boca sin decirlas. Me han parecido dos chavales que, en ese momento, se han abierto de verdad", declaró el gaditano, después de manifestar que "sufro lo mío, pero lo de ellos, también".