La reflexión de los chicos al ver a sus parejas en 'La isla de las tentaciones': "Hay que pensar en nosotros"

El jueves 28 de enero, Telecinco emitió la segunda entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que se mostraron nuevas imágenes sobre la convivencia de los miembros de las cinco parejas protagonistas con los solteros, en sus respectivas villas. Una experiencia por la que el programa decidió enviar a Sandra Barneda a hablar con los chicos, dado que parecían más cautos y más apartados de las tentadoras que sus respectivas novias, con la esperanza de empujarles a cambiar de actitud.

Sandra Barneda se reúne con los chicos de 'La isla de las tentaciones'

"Estáis aquí porque queréis a poner a prueba vuestra relación, pero tenéis que empezar por vosotros mismos", indicó la presentadora, tras abordarlos en plena noche, quien les entregó una tablet para que pudieran ver imágenes de sus parejas. Entre ellas, algunas en las que se veía cómo se divertían con los tentadores y había algún que otro acercamiento, al igual que se reían al comentar que les daba igual que sonara la alarma. "Cuando se despidió de mí, que ojalá pase rápido y lo último que dice es que no quiere que esto acabe", protestó Manu González, sobre su pareja, Lucía Sánchez, mientras que su compañero Jesús Sánchez criticaba que "estamos todo rallados porque se encienda nuestra luz", al contrario que ellas.

"Yo aquí evitando, pues eso se va a acabar", añadió el primero, quien confesó estar "descolocado" con "las palabras de Lucía". "Me ha hecho sentir cosas que no quería sentir: que ella, con esta experiencia, se dé cuenta de que no me quiere tener en su vida y puede encontrar a otra persona a la que quiera más que a mí", compartió el gaditano, posición muy contraria a la de Hugo Pérez y Raúl Ginés Sánchez, quienes se mostraron tranquilos e incluso el primero admitió que "me gustó que Lara estuviera disfrutando". "Sé que Lola es así. Lo que no me mola es eso de apartarte del grupo, el tonteo", confesó por su parte Diego James Lover, tras lo cual Jesús añadió que "me molesta la actitud de todas. Estamos guardando un respeto real y ellas, no".

"Os aconsejo que os entreguéis"

"La única manera de llegar al final y descubrir si la persona con la que estáis es la correcta, es poneros a prueba vosotros", manifestó entonces Barneda. "Esta experiencia solo la vais a vivir una vez. Os aconsejo que conozcáis más a las solteras y lo viváis intensamente. Y que os entreguéis, porque es una prueba de confianza", concluyó Barneda, quien confesó que "también os digo que hay más imágenes, pero no esta noche". "Cambio de chip. Tenemos que disfrutar esto como cada uno lo sienta, sin forzar nada, pero pensando primero en nosotros, sin tener la mente con ellas", resumió Manu, tras la marcha de la presentadora, momento en el que los chicos sellaron el encuentro con un abrazo grupal.