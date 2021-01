El temor de Lola en 'La isla de las tentaciones': "Si Diego ve algo que no le gusta, va a quitarme al perro"

La noche del jueves 28 de enero, Telecinco emitió la segunda entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que se mostraron nuevas imágenes de la convivencia entre participantes y tentadores en Villa Playa y Villa Montaña. Unas horas en las que Lola Mencía, tras una primera cita exitosa con Simone Coppola, se mostró especialmente cercana con el italiano, algo que acabó despertando sus dudas sobre su relación con Diego James Lover y los miedos que una posible ruptura le generaban.

Lola rompe a llorar al hablar de una posible ruptura en 'La isla de las tentaciones'

"Yo venía aquí a poner a prueba a Diego, no a ponerme a prueba a mí. Yo venía segurísima de mí misma y ver que el reto lo estoy haciendo yo, personalmente...", confesaba Lola, agobiada, ante las cámaras del programa, después de la cita con Coppola, a quien incluso llegó a llamar "amor" durante la comida, sin apenas darse cuenta. "Lo que tiene Simone es esa atención que tiene hacia a mí que Diego no hace. Yo tengo que ir detrás", reflexionaba la participante. Tras una de sus muchas conversaciones con Simone, de hecho, la leonesa confesó que el italiano "me ha rayado" acerca de su relación con Diego. "No sé si quiero cambiar de vida o hacer una vida nueva, pero tengo miedo de qué pasará", reconocía Mencía, quien acabó compartiendo sus inquietudes con sus compañeras Marina García y Lucía Sánchez.

De hecho, la primera también reconocía estar "rayada en dos días", ante su cercanía con Isaac Torres. "O esto es muy intenso, o no sé cómo frenarlo", declaró la sevillana, tras lo cual Lola admitió que "yo al principio no lo he frenado porque soy así y, al final, es como: ¿Qué le digo, que no?". "Él me está regalando la oreja y estoy pensando en el perro, en la casa...", declaró la leonesa, al hablar de su cercanía con Coppola. "Yo a Diego lo quiero mucho, pero si yo lo dejo por X razón, no me voy a morir porque sé tirar para delante sin un hombre. Pero el perro...", compartió Lola, con sus compañeras, antes de romper a llorar, momento en el que recibió un cariñoso abrazo de Marina y Lucía. "¿Quién te ha dicho a ti que te vas a quedar sin el perro?", trató de tranquilizarla la primera, tras lo cual Lola señaló que, romper la relación con el cántabro suponía que "se rompe una familia".

"Perder a mi perro sería lo peor"

"Desde que estoy en 'La isla de las tentaciones' no dejo de pensar en mi perro. Se llama Orus, es rottweiller y se lo regalé a Diego por su cumpleaños", explicaba la participante, a solas ante las cámaras del programa. "Si Diego ve algo que no le gusta de mí, va a quitármelo de golpe para hacer daño, porque él es así. Es rencoroso y vengativo", lamentaba Mencía, entre lágrimas, para después explicar que "hombres, hay muchos. Pero es que un perro, él solo es él". Un pensamiento que la leonesa tuvo muy presente a lo largo de los días siguientes, en los que incluso admitió que, a la hora de reflexionar sobre su relación con Diego, "me condiciona mucho el perro, porque le quiero mucho". "Si se rompe mi relación, perder a mi perro sería lo peor", confesaba Lola, quien tuvo también muy presente a su pareja ante su creciente cercanía con Coppola. "Me han decepcionado y no quiero decepcionar. Me he dado cuenta de que igual necesito vivir más de lo que estaba viviendo", confesaba Lola, antes de acudir a su primera hoguera.