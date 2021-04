La presencia de Rosa Benito en 'Ya es mediodía' durante la emisión de la docuserie sobre la vida de Rocío Carrasco era una baza que podía hacer temblar los cimientos de la relación familiar y así pasó. Mientras la hija de Rocío Jurado hablaba, su tía la rebatía en el plató hasta que Rociíto quiso zanjar el problema durante su entrevista en directo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Rosa Benito reacciona a las declaraciones de Rocío Carrasco en 'Ya es mediodía'

"Me da mucha pena lo que Rosa, mi tía, está declarando", decía Carrasco en plató. Y es que, Rosa Benito en el plató de 'Ya es mediodía' desmintió lo ocurrido con la caja fuerte, asegurando que no había ninguna en su habitación; así como los turnos para permanecer con Rocío Jurado cuando estaba ingresada en el hospital, dos hechos que molestaron a la protagonista.

No obstante, Rosa Benito quiso dejar claro que no hay ningún tipo de problema entre ellas: "Si llama a su tita para alguna cosa, para que su tita le prepare el arroz, para cualquier cosa, yo iré a ayudarla sin preguntas". "Mi sobrina es una niña muy querida por todos, por sus tíos, por sus primos, a pesar de la distancia", sentenciaba Benito. No obstante, a la pregunta de Sonsoles Ónega de por qué no era ella la que levantaba el teléfono, decía que "como Rocío, no me siento preparada".

La posición de Rosa Benito en la historia

Con la respuesta a su sobrina, la colaboradora ha querido dejar claro que ella no duda de las palabras de Rocío Carrasco pero tampoco deja a un lado a Antonio David Flores. Eso sí, hace una advertencia a su sobrina Rocío sobre sus hijos: "Esos dos niños no tienen culpa de estar sufriendo lo que están sufriendo por tener a sus padres separados". Incluso, defendía a Rocío Flores sobre la paliza que le propició a su madre cuando tenía quince años: "Antonio David la sacó a la palestra y ahora mi sobrina también con un tema desagradable que le va a acompañar de por vida y eso también es una pena".