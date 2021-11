El debate final de 'La última tentación' sacó a la luz algunos secretos que los espectadores todavía no conocían de sus parejas. El último de ellos estuvo protagonizado por Marina García y Jesús Sánchez, quien confirmó que sí fue desleal a la malagueña con Stefany Martínez, cuando la pareja ya había retomado su relación. Esta información, que también conocía Andrea Gasca, intentó ser tapada por varios de los participantes del formato de Cuarzo que son amigos de Sánchez.

Jesús Sánchez y Marina García, en el plató de 'La última tentación

Visiblemente hundido, Jesús Sánchez acudió a la última emisión en directo del programa en la que algunos exparticipantes volvían a vivir la experiencia en República Dominicana. El andaluz estaba en el centro del plató, acompañado por Marina García, cuando comenzó a contar lo sucedido: "Me he equivocado porque, incluso teniendo a la mujer que amo, he fallado", confirmó. Estas palabras hicieron saltar la "luz de la tentación" y provocó la incredulidad de muchos de los colaboradores.

Según explicó él mismo, la deslealtad ocurrió durante una noche de fiesta. Al parecer, Sánchez salió con sus amigos del programa y hasta allí acudieron Andrea Gasca y Stefany Martínez, quienes se subieron en el mismo coche que los chicos: "En la parte de atrás nos besamos Stefany y yo", aseguró Sánchez. Sin embargo, la versión de Gasca fue algo distinta: "No fue solo un piquito, se metieron mano".

¿Hubo presiones para que no saliera a la luz?

Durante la emisión del 8 de noviembre de 2021, el espacio presentado por Sandra Barneda compartió con los espectadores un audio en el que se escuchaba a Manuel González sugiriéndole a Andrea Gasca que no desvelara este episodio: "No vayas a sacar el tema que tú ya sabes, ha quedado muy bien la cosa entre los dos. Yo no lo haría", dijo el exnovio de Lucía Sánchez.

Además de este mensaje, la propia Gasca confesó que Stefany le pidió que no lo contase para seguir manteniendo su amistad con el andaluz. Además, la catalana tuvo un encontronazo con Marina García después afirmar que la malagueña también le había dicho que no lo hiciera público. "Si tú dices que no vas a contar algo para no afectar a una relación, no lo vayas diciendo por ahí", le reprochó la actual pareja de Jesús Sánchez.