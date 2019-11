Joao, noveno concursante expulsado de 'GH VIP 7' frente a Adara

La noche del jueves 14 de noviembre, Telecinco emitió la Gala 11 de 'GH VIP 7' con Adara Molinero y el Maestro Joao en la palestra, tras la salvación de Hugo Castejón en la noche del martes. El concursante se convirtió en el menos votado de cara a la expulsión, lo que dejó a ambos amigos en la cuerda floja, hasta que finalmente se dio a conocer la decisión de la audiencia, que optó por expulsar a Joao.

Adara y Joao al conocer la decisión de la audiencia en la Gala 11 de 'GH VIP 7'

Ambos nominados se mostraron muy nerviosos antes de conocer la decisión de la audiencia, cuando Jorge Javier Vázquez quiso saber si estaban preparados para separarse, ante lo que los dos respondieron de forma negativa, dada su estrecha amistad dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Una vez en la sala de expulsión, Adara y Joao tuvieron ocasión de ver los porcentajes, situados con un 39,7 y un 60,3%, antes de que el programa les mostrara un recopilatorio de sus mejores momentos.

"Entrasteis como los dos grandes enemigos y lo que habéis conseguido es tan bonito", alabó Jorge Javier, rememorando su tenso primer encuentro a raíz de sus respectivas relaciones con Pol Badía. "Espero que mi paso por el concurso sirva para que la gente vea esto, que si quieres, con corazón, puedes llegar a esto. A Adara le doy las gracias por ser mi amiga", declaró Joao, emocionado. "El que se quede, va a echar muchísimo de menos al otro", vaticinó el presentador, quien señaló lo bonitos, tiernos y divertidos que habían sido muchos momentos compartidos por ambos nominados.

"Es una persona mágica"

"Con Adara he tenido cinco años. Soy de espíritu joven, pero ella me ha quitado diez años. Se merece todo, quedarse aquí y ganar", declaró Joao, emocionado tras repasar los momentos junto a su compañera. "Yo te lo tengo que agradecer más, porque me has dado muchísimo. No tengo palabras", reconoció Molinero, antes de que Jorge Javier lamentara la pérdida de "un grandísimo concursante de la edición". "Es una persona mágica, súper especial. Me has robado el corazón. Me siento muy afortunada de haberte conocido", declaró la concursante, tras conocer la decisión de la audiencia. Una noticia tras la cual ambos se abrazaron, mientras el vidente le daba palabras de ánimo a su compañera.