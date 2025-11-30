Jorge González gana 'Bailando con las estrellas' tras un duelo con Anabel Pantoja

Por Julia Almazán Romero |

Jorge González ya puede presumir de título. En la gala final el cantante ha conseguido ser el flamante ganador de la segunda edición de Telecinco de 'Bailando con las estrellas'. En una final marcada por el nivel, la tensión y el apoyo masivo del público, el artista se impuso en la última votación junto a su maestra de baile, Gemma Domínguez, cerrando una edición en la que ha sido uno de los grandes favoritos desde el primer día.

La gala arrancó con los cuatro finalistas, Nona Sobo, Nerea Rodríguez, Anabel Pantoja y Jorge González, dejándose la piel, pero fue el cantante quien terminó conquistando tanto al jurado como a la audiencia. Visiblemente emocionado, dedicó su triunfo con unas palabras que resumen su recorrido en el concurso: "Sobre todo voy a dar las gracias a Gemma, sin ella yo no podría haber hecho nada de esto, si tú quieres tienes a este amigo gitano para toda la vida". Además agradeció al público su apoyo y terminó con un sonado: "¡Viva la danza!".

Jorge González y Gemma Domínguez, ganadores de 'Bailando con las estrellas'

El resultado final dejó a Gónzalez como campeón, seguido de Anabel Pantoja, que, pese a las críticas del jurado, ha sido una de las favoritas del público. En el tercer puesto se situó Nona Sobo y, fuera del podio, Nerea Rodríguez. Además, la sobrina de Isabel Pantoja de nuevo vivió una gala especialmente intensa junto a su ya inseparable compañero Álvaro Cuenca y también estuvo arropada por sus amigas Nagore Robles y Susana Bicho, que no dudaron en salir en su defensa cuando el jurado dio su veredicto.

Con ello, Jorge González firmó una de sus noches más redondas con tres actuaciones que levantaron al plató entero., con guiño incluido a sus raíces al arrancar tocando el cajón, fue la primera gran ovación de la noche. Después llegó su número de exhibición, 'Roxanne', sumado a 'Dangerous' y' Aguanile', y. "Levantas al público, esto es televisión, esto es espectáculo porque tú eres espectáculo", le dijo Inmaculada Casal en una valoración que resumió la impresión general: fue la noche de Jorge González.

Mientras, Gemma Domínguez, pieza clave en su victoria, volvió a brillar como una de las maestras revelación de la edición. Su conexión con González ha sido evidente durante todo el concurso y los jueces lo remarcaron una vez más, destacando su evolución, técnica y energía: "Sois una pareja explosiva. Hoy he visto una soltura especial, traspasa la pantalla", valoró Pelayo Díaz.

Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca en la elección final de 'Bailando con las estrellas'

El tenso choque del jurado con Anabel Pantoja

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó tras la primera actuación de Anabel Pantoja, cuando Julia Gómez Cora afirmó que "le parecía un milagro" que la sevillana estuviera en la final. El comentario encendió de nuevo a la pareja de baile y provocó la reacción inmediata de Nagore Robles y Susana Bicho. "Hubiese tenido un poquito más de empatía y sensibilidad", lanzó Robles, mientras su amiga influencer defendió la evolución de la pareja: "Yo le habría puesto un 10". La tensión entre el jurado y Pantoja se ha desarrollado durante todo el concurso y en la final tampoco podía faltar.