'Bailando con las estrellas' (14%) no se amedrenta en su final ante 'La ruleta' (11,6%) y 'La frontera' (9,6%)

'Bailando con las estrellas' ha proclamado a Jorge González como su ganador y lo ha hecho liderando su franja. El talent show de baile ha subido +2 puntos en una semana hasta alcanzar el 14% y 1.092.000, lo que supone su máximo de espectadores de la temporada. Este dato lo ha conseguido pese al crecimiento de 'La ruleta de la suerte noche', que escapa del unidígito y se sitúa en un 11,6% y 1.182.000 al ascender +2,2 puntos.

Por otro lado, La 1 aprovechaba la noche del sábado para estrenar 'La frontera' después de una promoción que acabó por ser interrumpida. La ficción firma un 9,6% y 894.000 espectadores, así que consigue superar a la película de la semana anterior. 'Informe semanal' también subía, a un 9,9% (+1,3) y 1.036.000. Respecto a 'laSexta Xplica!', perdía -1,3 puntos, pero se ha mantenido en un fuerte 7,1% y 577.000.

En cuanto a los magacines, 'Fiesta', ya sin la compañía de 'Agárrate al sillón', promedia un 8,8% y 761.000 espectadores, tan solo -0,1 puntos respecto a la semana pasada. 'D Corazón' atrapa a un 9% y 486.000, por lo que se alza ligeramente +0,3 puntos. En Cuatro, 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban' interesó a un 7,1% y 620.000 espectadores.

Antena 3 es la cadena líder del último sábado de noviembre al promediar un 11,2%. La 1 queda en segundo lugar y mantiene el doble dígito con un 10%. En cuanto a Telecinco, firma un 9,3%. Cuatro se apunta un 6,1% y supera por tan solo unas pocas décimas a laSexta (5,8%). FDF es la cadena líder de TDT. Le siguen Energy (2,4%), Trece (2,4%) y Be Mad (2%).

'Antena 3 noticias 1 fin de semana', lo más visto

'Antena 3 noticias 1 fin de semana' logra ser el espacio más visto del sábado y liderar su franja con un espectacular 23,1% y 2.043.000 espectadores. 'Telediario fin de semana 1' interesa a un 13,2% y 1.174.000, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' es seguido por un 7,4% y 653.000. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' también supera a sus competidores con un 13,5% y 1.350.000. En esta ocasión, 'Informativos Telecinco 21:00' firma un 9,9% y 980.000 y supera por poco a 'Telediario fin de semana 2', que marca un 9,7% y 955.000.

