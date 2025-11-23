Por Julia Almazán Romero |

'Bailando con las estrellas' abrió la noche resolviendo la nominación pendiente entre Tania Medina y Nona Sobo, un duelo que ambas afrontaron conscientes de que solo una podría continuar. Tras defender sus coreografías en 'El último baile', el jurado optó por salvar a Sobo, lo que dejó fuera de la final a Medina, una de las posibles ganadoras para muchos del jurado. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se fue agradecida y orgullosa de su paso por el concurso y no es para menos.

En lo competitivo, la semifinal apretó al máximo la mecánica: cada pareja presentó dos estilos, el marcador combinó puntuaciones del jurado y votos de la audiencia, y el formato recurrió de nuevo a 'El último baile' para establecer cuáles eran las plazas en riesgo. Con ese sistema, la tensión fue en aumento y el reparto de notas dejó mínimas diferencias que terminaron pesando en los dos cortes de la noche.

Tania Medina y Nona Sobo junto a sus bailarines, David Díaz y Max Stryjski, en 'Bailando con las estrellas'

Lo que nadie esperaba era que la semifinal escondiera un segundo golpe para uno de los concursantes. Una vez sumados los votos del jurado y del público, Blanca Romero y Nerea Rodríguez quedaron en las posiciones más bajas y se enfrentaron al último duelo de la noche. El panel de expertos eligió salvar a la cantante con cuatro votos a favor, lo que dejó a Romero fuera de la competición a las puertas de la final. La actriz cerró su aventura con un mensaje positivo, tras un polémico paso por el concurso: "Me voy feliz, en un momento maravilloso. Gracias por la experiencia".

Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca en la semifinal de 'Bailando con las estrellas'

Los finalistas ya están decididos

A nivel artístico, la gala dejó actuaciones decisivas que pueden abrir camino al ganador de la edición, aunque todavía está todo en el aire., Nerea Rodríguez demostró crecimiento con pasodoble y foxtrot, y Nona Sobo superó una noche especialmente exigente con rumba bolero y tango europeo. Por su parte,, defendió una salsa y un vals a pesar de no encontrarse al cien por cien, apoyada un sábado más por el voto del público.

De este modo, con sus dos últimas expulsiones, los cuatro concursantes que competirán en la última gala de 'Bailando con las estrellas' ya están confirmados: Anabel Pantoja, Jorge González, Nona Sobo y Nerea Rodríguez. El talent de baile afronta su recta final con un grupo muy distinto en perfiles, estilos y trayectoria, pero con un mismo objetivo que es levantar el trofeo la próxima semana, en medio de las críticas que generó entre la audiencia la clasificación de Pantoja, quien no pudo contener las lágrimas al afrontar la baja valoración del jurado.