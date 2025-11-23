Programa relacionado
Bailando con las estrellas
2018 - Act
España
Entretenimiento Talent
Popularidad: #41 de 2.130
- 2
- 1
'Bailando con las estrellas' abrió la noche resolviendo la nominación pendiente entre Tania Medina y Nona Sobo, un duelo que ambas afrontaron conscientes de que solo una podría continuar. Tras defender sus coreografías en 'El último baile', el jurado optó por salvar a Sobo, lo que dejó fuera de la final a Medina, una de las posibles ganadoras para muchos del jurado. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se fue agradecida y orgullosa de su paso por el concurso y no es para menos.
En lo competitivo, la semifinal apretó al máximo la mecánica: cada pareja presentó dos estilos, el marcador combinó puntuaciones del jurado y votos de la audiencia, y el formato recurrió de nuevo a 'El último baile' para establecer cuáles eran las plazas en riesgo. Con ese sistema, la tensión fue en aumento y el reparto de notas dejó mínimas diferencias que terminaron pesando en los dos cortes de la noche.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
Lo que nadie esperaba era que la semifinal escondiera un segundo golpe para uno de los concursantes. Una vez sumados los votos del jurado y del público, Blanca Romero y Nerea Rodríguez quedaron en las posiciones más bajas y se enfrentaron al último duelo de la noche. El panel de expertos eligió salvar a la cantante con cuatro votos a favor, lo que dejó a Romero fuera de la competición a las puertas de la final. La actriz cerró su aventura con un mensaje positivo, tras un polémico paso por el concurso: "Me voy feliz, en un momento maravilloso. Gracias por la experiencia".
Jorge González volvió a brillar con quickstep y tango argentino, Nerea Rodríguez demostró crecimiento con pasodoble y foxtrot, y Nona Sobo superó una noche especialmente exigente con rumba bolero y tango europeo. Por su parte, Anabel Pantoja, que afrontó la semana con un esguince de ligamento, defendió una salsa y un vals a pesar de no encontrarse al cien por cien, apoyada un sábado más por el voto del público.
Los finalistas ya están decididos
De este modo, con sus dos últimas expulsiones, los cuatro concursantes que competirán en la última gala de 'Bailando con las estrellas' ya están confirmados: Anabel Pantoja, Jorge González, Nona Sobo y Nerea Rodríguez. El talent de baile afronta su recta final con un grupo muy distinto en perfiles, estilos y trayectoria, pero con un mismo objetivo que es levantar el trofeo la próxima semana, en medio de las críticas que generó entre la audiencia la clasificación de Pantoja, quien no pudo contener las lágrimas al afrontar la baja valoración del jurado.